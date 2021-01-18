老鷹挑釁「鴨子」發現無回應 出爪踹頭：當我塑膠逆？
文/寵毛網
2021-01-18 20:00:00
遇到對手了？國外一名影音用戶＠Garybob曾經目睹一段有趣的對峙經過引起網友笑翻，原來這天一隻勇猛的老鷹遇上一隻「綠頭鴨」，想要攻擊牠卻被對方「完全忽視」，氣得牠頻頻出爪猛踹鴨子的頭，但是網友一看全都笑翻了！
原來這天老鷹發現草地上有一隻「正在休息」的綠頭鴨，心想真是獵捕的大好時機，立刻走近想要捕捉，卻沒想到眼前這隻鴨鴨不僅沒有逃跑，反而對於牠的逼近一點也不慌張，老鷹試探性地抓了牠幾下後，發現鴨鴨竟然一點反應都沒有，這麼公然地被當「透明人」讓牠歪頭懷疑鳥生，卻也無法忍受自己被忽視，於是出爪頻頻對鴨子「踹頭」，彷彿在說：「可惡！當我塑膠逆？」。只是網友仔細一看全都笑了，因為那隻鴨鴨只是一隻「擬真雕像」，沒想到它竟然意外地耍了老鷹！對於鴨鴨的無動於衷老鷹不停表現出滿頭「黑人問號」，試了幾次之後只能拍拍翅膀離開，因此不少人笑翻留言：「不能怪老鷹，因為我也被騙到了」、「這隻鴨子太硬了應該不好吃」、「老鷹：好丟臉，應該沒人看到吧？」、「遇到對手了XD」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）