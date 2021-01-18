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肯尼NOW星球／列本土球員是「BUG」？戴維斯親上火線回應

運動中心/綜合報導

2021-01-18 19:30:00｜2021-01-18 19:47:24

▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy Davis）上節目。（圖／林柏年攝）
▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy Davis）上節目。（圖／林柏年攝）
《NOWnews》Podcast節目「肯尼NOW星球」本周將繼續邀請P.League+（PLG）桃園領航猿當家中鋒戴維斯（Quincy Davis），請他分享身為PLG元年一份子的感受，也談談自己對於在台灣打球的一些看法。
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▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy
▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy Davis）上節目。（圖／林柏年攝）
戴維斯今年以本土球員身分加入PLG，在首季形成非常大的話題。目前他出賽6場比賽，場均12.17分、10.5籃板，另外還能送出2.83次阻攻，由於他在末節可以不受洋將人數限制上場，本土內線球員在經驗與能力上又難以和他抗衡，因此也讓外界開始討論：這樣用特例讓他加入聯盟是不是太「BUG」了？
不過戴維斯認為PLG和SBL的差別，就是在於競爭性的差別，新聯盟讓一些NBA等級的洋將來到本土之後，會刺激本土球員成長，讓他們見識到這些球員是怎麼熱身、怎麼準備比賽，這無疑對台灣籃壇是有正面效應的。

▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy
▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy Davis）上節目。（圖／林柏年攝）
 

而對於外界對他身分的質疑，戴維斯則是直言就算他加入，領航猿還是有被擊敗的可能，而且自己為台灣的犧牲，也完全值得這樣的禮遇和尊重。

▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy
▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy Davis）上節目。（圖／林柏年攝）
高景炎以新竹攻城獅總經理的身分來討論此事，多次表明讓戴維斯以本土球員加入聯盟是「不完美」的做法，對於此舉造成聯盟競爭的失衡有所疑慮。但戴維斯表示，他目前看的並不是公平性的問題，而是有沒有人願意買票進場支持P聯盟，也想知道在自己在可能是生涯的最後一年，有沒有球迷想要進場看他最後一季？

▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy
▲肯尼NOW星球最新一集邀請到戴維斯（Quincy Davis）上節目。（圖／林柏年攝）
 

另外，戴維斯也談及他對於聯盟三隊的看法，他認為富邦勇士擁有最有經驗的球員和教練，因此打出這麼好的戰績不意外，但是他也認為領航猿在上次交手後，有向他們接近了一些；至於夢想家問題則是內線有一些問題，雖然李德威表現不錯，但他更多的是在高中鋒；而攻城獅則是球隊和洋將的化學效應還有待加強，如果之後磨合完成，一定會更有威脅性。
 
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