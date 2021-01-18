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搞笑創意紅包買起來！盤點牛年十大必收超Q紅包袋

The China Post/綜合報導

2021-01-18 23:30:00

CURLY CURLY 牛年手牽手紅包袋
▲CURLY CURLY 牛年手牽手紅包袋 (圖|Pinkoi)
The China Post報導，新的一年開始，大家也紛紛準備開始收集紅包袋。近日，Pinkoi攜手三位人氣台日插畫家，推出十款創意紅包袋，如果你還沒買好紅包袋，不妨參考以下幾個既搞笑又值得收藏的紅包袋吧！ 
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CURLY CURLY 牛年手牽手紅包袋
設計品牌CURLY CURLY呼應牛年推出牛年手牽手系列紅包袋，共七款獨特插畫。將紅包袋放在一起，就能看到牽手的設計巧思，呼應全球即便受疫情影響，大家也要手牽手一同度過。

▲CURLY
▲CURLY CURLY 牛年手牽手紅包袋 (圖|Pinkoi)
 

Give and Take 台日插畫聯名紅包袋

三位台日插畫家胡子碰碰、小犬工作室、地呱球攜手合作，個別以「Give and Take」為概念，設計新年紅包袋，呼應春節收送紅包、團員習俗，盼藉由溫馨插畫撫平大家不安的心。

▲Give
▲Give and Take 台日插畫聯名紅包袋 (圖|Pinkoi)
 

小黃間 牛轉錢坤紅包袋

人氣插畫家小黃間以牛年作為靈感，封面設計印上超可愛肌肉小牛，背面則是牛奶罐與金元寶，相當逗趣可愛。  

▲小黃間
▲小黃間 牛轉錢坤紅包袋 (圖|Pinkoi)
 

dodolulu 插畫紅包袋

香港插畫品牌dodolulu以粉嫩色系為主調，結合水彩，跳脫傳統大紅色，印上各種暖心祝福語，令人看了心暖暖。  

▲dodolulu
▲dodolulu 插畫紅包袋  (圖|Pinkoi)
 

紙上行旅 春牛三色紅包組

設計品牌紙上行旅推出牛年三款春牛紅包袋，選用日本高級美術紙，將牛隻與人的互動化為，質感與創意指數絕對滿分。

▲紙上行旅
▲紙上行旅 春牛三色紅包組   (圖|Pinkoi)
 

OOOOO 雙色燙金牛年紅包袋 

設計品牌OOOOO推出的紅包袋上印著帶有強烈線條感的金牛頭，紅色與金色的待配讓整體達到近乎精品般的質感。  

▲OOOOO
▲OOOOO 雙色燙金牛年紅包袋   (圖|Pinkoi)
 

House of Avenues NICE TO MEET YOU 燙金紅包袋

香港的鞋款品牌House of Avenues推出超幽默紅包袋，袋子印上“NICE TO MEAT YOU” 諧音字句，收到紅包馬上會心一笑。 

▲House
▲House of Avenues NICE TO MEET YOU 燙金紅包袋    (圖|Pinkoi)
 

Meow Illustration 花開紅包袋組合

設計品牌Meow Illustration的兩款紅包袋，以水彩將花卉勾勒出來，呈現在紅包封面，為農曆新年注入更多大自然的浪漫色彩。  

▲Meow
▲Meow Illustration 花開紅包袋組合  (圖|Pinkoi)
 

23.5ﾟN 北緯研製 好運植植來紅包袋

主打天然純淨的保養品牌23.5ﾟN北緯研製推出專屬「好運植植來」紅包袋。清新視覺設計搭配諧音好運直直來，讓送紅包更加逗趣可愛。  

▲23.5ﾟN
▲23.5ﾟN 北緯研製 好運植植來紅包袋  (圖|Pinkoi)
 

GuGu 萬紫千紅紅包袋

設計品牌GuGu推出萬紫千紅紅包袋，將日系感花卉圖樣融入紅包，並選用帶有細緻十字壓紋的萊妮紙張，讓大家在2021都能紫氣東來吉祥到。 
▲GuGu
▲GuGu 萬紫千紅紅包袋  (圖|Pinkoi)
 
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