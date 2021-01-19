房市／屋齡超過40年仍熱賣 永和這2點受首購青睞
財經中心/綜合報導
2021-01-19 18:00:00
去(109)年新北市的房市交易熱區中，新北勢屋齡最高在永和區，平均買賣屋齡最高34年，甚至去年前三季買賣屋齡40年以上佔43%之多，房市專家表示，永和區平均住宅屋齡較高的原因是發展較早，市區內可蓋素地不多，而屋齡高住宅多數是老舊公寓，能夠買氣旺盛的原因，跟永和的地理位置與區內機能完整有關。
根據新北市地政局統計，永和區去年交易量為2603件，與前年2175件相比，增幅19%，買氣熱絡。而根據內政部不動產資訊平台統計資料，永和區為新北市主流交易區中平均屋齡最高，去年前三季平均住宅買賣屋齡為34年，其中屋齡40年以上佔比高達43%。對此，信義房屋永和秀朗店店長陳啓彰表示，永和區內的老公寓大多是年輕首購族購買，不懼屋齡比自己年紀大，仍要選擇在永和區購屋的原因之一是永和的地理優勢，聯外道路有中正橋、永福橋、福和橋、秀朗橋，接近北市大安區與中正區、新北市的板橋區，往來北市方便。而雙北首購族可負擔的總價多落在800至1200萬，以老舊公寓居多，陳啓彰表示，買方若是初次到永和看屋，對於屋齡偏高難免有疑慮，但若至雙北地區老舊公寓多的萬華、松山、大同區比較過後發現，屋齡更舊，房價更貴要5字頭，而永和平均房價落在4字頭，區域雖小，但生活機能完善，百貨公司、公園綠地都有，同時也擁學區。