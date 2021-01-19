台灣優質醫護人員心酸肚裡吞 醫師曝:遺書早就寫好
新頭殼newtalk
2021-01-19 08:00:00
中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增1例本土新冠肺炎確定病例。由於國內本土病例逐漸攀升，人心亦開始浮動，不少民眾也開始批判我國防疫制度，給予醫護人員極大的壓力。對此，綠委鍾佳濱稍早在臉書分享醫護人員長期將辛酸往肚裡吞的現況，甚至連遺書都擬好了。
今日新增的案863，為案838等人之同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於17日再次採檢並於今日確診。至此，北部醫院從案838醫師染疫後，已傳出共5人染疫。包括院內感染 4名：838，852，856 、863。社區感染1名：839(838醫師女友)。對此，鍾佳濱稍早在臉書寫下，一位醫師好朋友轉來一篇很真實的文章，他說：「我們是外傷醫師，病人摔得頭破鮮血直流，難道要先篩檢不是陽性才急救嗎？陽性就不用急救嗎？」，他還說：「十七年前抗SARS時，他籌建戶外急診室時，遺書早就寫好了。」這就是我們台灣優質的醫護人員。
鍾佳濱指出，當疫情發生後，不論急診科還是婦產科，身處第一線的醫護人員無時無刻都在盡心盡力，在明知病患有疫情風險的情況下，他們仍會想盡辦法因應狀況，而不會斷然拒絕醫治。猶記得921大地震發生時，因為是在中秋節前夕、天氣很冷，民眾自動自發把禦寒衣物、睡袋甚至嬰兒奶粉(擔心買不到)通通送到南投，讓當時的救災指揮中心到處都堆滿物資，我們甚至還必須額外分配人力來管理。
鍾佳濱說，台灣社會真的很溫暖，當社會出現共同危難時，島嶼上的每一份子都會很想盡份心力，也不求任何回報。新聞來源為Newtalk 新頭殼