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傳川普將特赦約100人　朱利安尼否認索200萬美元遊說費

中央社

2021-01-19 05:53:25

▲美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普準備宣布特赦減刑約100人。另傳出川普私人律師朱利安尼(左)疑透過密友向罪犯提議200萬美元特赦遊說費，但他駁斥此說。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普(右)準備宣布特赦減刑約100人。另傳出川普私人律師朱利安尼(左)疑透過密友向罪犯提議200萬美元特赦遊說費，但他駁斥此說。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國總統川普準備明天宣布特赦減刑約100人。另傳出川普私人律師朱利安尼疑透過密友向罪犯提議200萬美元特赦遊說費，但他駁斥此說。
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CNN引述知情人士報導，白宮昨天召開一場會議，為川普19日特赦和減刑名單做最後確認，當天也是川普任期最後一個整天。預料這批名單將包括以刑事司法改革為出發點的人選，以及較具爭議性的川普政治盟友。
報導說，目前看來，川普本人應該不在這次特赦名單上。若干川普最親近顧問也呼籲他勿寬赦與6日美國國會大廈遭圍攻有關的任何人。

此外，維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）等備受關注人選據信不在名單上。川普前顧問巴農（Steve Bannon）是否會被特赦則不確定。

「紐約時報」報導，一些川普盟友以遊說白宮特赦減刑為由，已從一些有錢的罪犯或他們的夥伴身上賺取不少費用。

例如曾任白宮特赦減刑顧問的前聯邦檢察官托爾曼（Brett Tolman），最近幾週以替人遊說寬赦已賺取數萬美元，客戶包括一名前阿肯色州聯邦參議員的兒子、惡名昭彰毒品交易網站「絲路」（Silk Road）的創辦人，以及一名紐約曼哈頓名流。

報導說，川普前私人律師陶德（John M. Dowd）也打著能運用與川普私交來爭取特赦的招牌，向一些被判有罪的重罪犯宣傳，並已收受一名有錢罪犯支付數萬美元費用。

此外，根據一份協議副本，川普前競選顧問吉爾諾（Karen Giorno）收受被判觸犯洩密罪的前中央情報局（CIA）官員奇里亞古（John Kiriakou）支付5萬美元（約新台幣140萬元）特赦遊說費。

奇里亞古並透露，他去年曾在華盛頓的川普國際飯店（Trump International Hotel）會見朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）和他的密友。這名密友趁朱利安尼不在場時暗示說，朱利安尼可幫忙爭取特赦，但「他（朱利安尼）會要求200萬美元（約新台幣5600萬元）」代價。

朱利安尼受訪時說，他不記得見過奇里亞古，且他的夥伴沒有人會說他提供仲介特赦服務。因為他已表明，因擔任川普私人律師，他不會處理特赦或減刑案件，「這有利益衝突嫌疑」。
報導指出，川普在任期尾聲大量特赦和減刑，史上大概只有前總統柯林頓（Bill Clinton）可相比。柯林頓在臨卸任前特赦減刑170人，其中有些人付給柯林頓家族和他的夥伴6位數遊說費。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100118
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