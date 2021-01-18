柯文哲辦公室外走廊變藝廊？「大縱走」照片取代枯燥牆面
政治中心/台北報導
2021-01-18 23:32:10
台北市長柯文哲入主市府至今六年，市長室外的走廊一向是乾淨不過相對單調的白牆，不過近幾週在辦公室主任謝明珠的巧手下，將長廊的兩邊白牆，都掛上去年「台北大縱走」時的紀錄照，不僅讓市長室走廊的環境換然一新，改造後就連柯文哲本人都表示氣氛不一樣，甚至不時駐足停留欣賞照片。
柯文哲市長辦公室主任謝明珠，談起規劃藝術長廊的想法，她表示柯文哲每天都會跟市府官員開晨會，即使開會壓力相當大，大家在走廊上看到掛在牆上的北市美景的藝術作品後，希望能夠讓大家稍為放鬆、沉靜心情。另外，由於市長辦公室十一樓也有會客室、會議室，時常會有賓客來訪或開會，把長廊規劃成藝術展示空間，作品都是跟台北市有關的美景、人物與施政成績，也是另一種城市行銷的方式。根據市府幕僚透露，日前剛好有以色列駐台外交人員前往市府拜會，一行人經過市長室外的長廊時，也明顯透過一張張照片，感受到台北市各景點的魅力，一度也流連忘返地欣賞牆上的藝術創作，還問市府國際事務組是誰的構想，國際事務組隨後也把幕後推手謝明珠請出來，介紹給對方認識。目前，這個藝術長廊的牆上掛有80幅攝影作品，這些作品其實是來自台北大縱走的活動（總長路徑達92公里，分為7段旅程，海拔高差1120公尺，沿途包括山陵線、古道、步道、山徑、市區道路），在上千件的攝影作品中最後脫穎而出的80件，包括：眺望台北101美景，四面環山的台北盆地、繡球花期限定春景等。對於這些作品此次在藝術長廊展出，柯文哲也將親自寫致謝函給參賽者們，未來也不排除不定期更換新作，讓更多展現北市之美的藝術創作被看見。