接力罷免黃捷？沈富雄曝「困難點」：王浩宇是大家都討厭

民進黨桃園市議員王浩宇於16日遭到84682張同意票罷免，這也是罷免門檻下修後，首任直轄市議員遭到罷免的情況，除了台灣基進立委陳柏惟遭點名成為下一個罷免對象外，外界也相當關注即將在2月6日登場的高雄市議員黃捷罷免案。對此，前立委沈富雄就分析黃捷罷免案結果，並直言同意與反對的票數恐怕相當接近。

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前立委沈富雄今（18）日在政論節目《平論無雙》針對外界傳聞王浩宇遭罷免後的下一步，可能轉戰台北市南港、內湖選區一說表示「王浩宇唱歌唱不過高嘉瑜，哪有希望？」，直言兩人光就人氣上來看就相差過大，認為光從初選就沒有希望。

▲王浩宇罷免案通過後，陳柏惟、黃捷的罷免案未來動向也吸引外界關注。（圖／翻攝陳柏惟、王浩宇臉書）

而提到「罷免三巨頭」的其他兩人，沈富雄就認為黃捷的罷免情況和王浩宇不一樣，「王浩宇是大家都討厭」，但黃捷則是支持者和討厭她的人都相當多，王浩宇的罷免案開出來的票數是9：1，但黃捷的票數恐怕差距不會過大，同意與不同意票數恐怕非常接近。

至於陳柏惟2019年該篇臉書雞排祭品文，沈富雄則笑稱，「當事人講話要特別小心！」，更表示陳柏惟越是講雞排有限定、不算這種話，大家就越想吃這個雞排，民進黨說政黨不要干預，越是動員對方出來投票，反作用力蠻大的。（編輯：楊智傑）