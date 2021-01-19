日本埼玉縣醫院爆群聚感染 累計313例確診規模最大
（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本東京鄰縣埼玉縣的戶田中央綜合醫院發生武漢肺炎群聚感染，今天再新增1名職員確診，至今這醫院相關人士確診病例共達313例，是日本醫療機構最大規模的群聚感染。
朝日新聞報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情發生以來，日本醫療機構發生群聚感染原本最嚴重的是北海道旭川市的旭川厚生醫院，截至本月17日為止，患者與職員等確診病例共311例，但今天埼玉縣戶田中央綜合醫院的確診人數累計已有313例。旭川厚生醫院表示，所有確診患者和職員等相關人士接受治療後，檢查結果已解除陽性反應。
埼玉縣表示，戶田中央綜合醫院確診去年11月17日首先有醫護人員被檢查出確診，後來院內群聚感染擴大，截至1月14日，已知住院的病人與職員共310人確診，其中31人死亡。
本月6日埼玉縣政府與厚生勞動省（相當於衛生福利部）的防止群聚感染小組成立聯合防疫小組，對戶田中央綜合醫院進行防疫指導，並進行疫調。
戶田中央綜合醫院官網記載，目前停止收治患者及急救患者。埼玉縣保健醫療部副部長唐橋龍一本月15日在記者會上表示，希望協助戶田中央綜合醫院早日恢復醫療機能，以維護區域醫療體制。（編輯：林治平）1100118