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名家論壇》盧燕俐／現在開始存0050還來得及嗎？

文/盧燕俐

2021-01-19 12:17:41

▲近期很多理財新鮮人也許都想問，此時進場買0050，是否划得來？台股示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期很多理財新鮮人也許都想問，此時進場買0050，是否划得來？台股示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
「老師，我一直在等0050回檔，可是萬萬沒想到，淨值不僅不回，還屢創新高，現在才進場，還來得及嗎？」看到大盤站上一萬六，許多理財新鮮人，都有著同樣的疑問；而我的建議始終是，「如果是用『存』的心態，定時定額或分批向下佈局，隨時都能買，因為台股多空循環快，只要拉長時間，獲勝機率就高。」
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去年三月股災時，0050一度大跌至最低67.25元，隨著各國央行不斷QE救市，與大盤連動性高的0050，也氣勢如虹，截至今年1月18日，已大漲來到134.4元，漲幅整整多達一倍。
單筆買0050，最擔心的就是大盤回檔，甚至發生股災。所以，投資人要思考的是，現在台股回檔或步入熊市的可能性有多大？就後者而言，機率不高，畢竟聯準會已宣布持續購債1200億美元，歐洲、日本、澳洲等各國政府，皆有新一輪的貨幣寬鬆政策，利率太低，給了股市強而有力的支撐。

那麼，指數回檔呢？相信多數人都同意，大盤已大漲8成多，隨時回檔個一成或15%，似乎也不值得大驚小怪；尤其，台積電不愧為「護國神山」，法說會宣布將資本支出大幅調高為250至280億美元，出乎法人意料，只要台積電股價頂住，未來大盤就算回檔，預估幅度也不會太深。

換句話說，想單筆買0050的讀者，需有的心理準備就是，「假設指數修正，能有什麼樣的操作策略來應對」，以免短線套牢受不了，又殺在相對低點；再看看衡量股票或基金波動幅度的標準差，0050一年與三年的標準差分別為30％與22％，顯示波動不算太低，想要單筆皆能致勝，確實需要一些獨門心法。

因此，我才會建議一般上班族，善用微笑曲線，以「存 0050的心態」定時定額操作，最輕鬆也最有效率。統計從2008年至今，台股一共走過4次微笑曲線，平均3年走完一次多空循環，說明了即使高點進場，至少堅持扣款3年以上，都能有不錯的利潤。

舉個實際的例子，假設在2007年台股高點9859點，才開始進場定時定額買0050，歷經3955低點，仍堅持扣款到2011年的9220點，走完一次微笑曲線，總報酬竟高達36％，驗證了定時定額攤提成本、累積報酬的威力。

另外，讓不少理財新鮮人很糾結的是，「0050在1月22日就要除息了，除息之後淨值比較便宜，理論上應趁除息後買比較划算，但萬一快速填息完畢，豈不是損失了現金股利？到底該如何選擇？」

以這次配發3.05元來算，殖利率約2.78％，就過去歷史經驗，歷年0050皆會填息完畢，只是時間快慢的問題，但畢竟短線已漲多，還有本土疫情的干擾，要期待複製過去兩年「秒填息」的盛況，挑戰性大增，得後續觀察外資還有多少回補力道，及對台積電的認同度又有多高了。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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