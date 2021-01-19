即將揮別白宮　梅蘭妮亞告別演說：過去4年令人難忘

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梅蘭妮亞首先感謝的，是士兵對國家的付出、執法人員為保衛人民安全的付出，以及醫護人員的奮鬥，每當她回想起這些經歷，都對能有機會代表一個如此慷慨大方的國家，感到無比的榮幸。
至於重創全球、奪走數十萬美國人性命的新冠疫情，梅蘭妮亞則對醫護人員、製造工人、卡車司機，以及許多為挽救生命而工作的人致謝，同時為每個因疫情而痛失親人的家庭感到悲傷，因為每條生命都非常寶貴；也是在這種困境中，得以看到美國人最優秀堅強的一面。
最後，梅蘭妮亞也告誡所有美國人「暴力永遠不是解答，且永遠不能被正當化」，被認為很可能是在指6日的國會暴動。梅蘭妮亞並希望在她任內推動的關切孩童運動「Be Best」，日後能繼續受到關注，喊話：「請大家永遠選擇愛而非仇恨，選擇和平而非暴力，選擇利他而非利己。」
雖然演說內容相當動人，但有外媒引述消息來源指出，川普夫婦並不打算遵循多年的白宮政治傳統，就是於交接當天，在白宮北門廊台階上迎接新任總統到來，並一起前往國會山莊，梅蘭妮亞甚至都還沒與拜登的妻子聯絡，也被稱為1950年代以來，首位不履行交接儀式的現任第一夫人。
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