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即將揮別白宮　梅蘭妮亞告別演說：過去4年令人難忘

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-19 12:37:59

▲美國第一夫人梅蘭妮亞，在即將離開白宮前，拍影片發表了告別演說，感謝軍人、執法及醫護人員的付出，同時鼓勵美國人民選擇愛而非仇恨、選擇和平而非暴力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國第一夫人梅蘭妮亞，在即將離開白宮前，拍影片發表了告別演說，感謝軍人、執法及醫護人員的付出，同時鼓勵美國人民，要選擇愛而非仇恨、和平而非暴力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普將於20日卸任，正式告別4年的白宮生涯，他的妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)18日晚間透過社群媒體發表臨別演說，感性的提到，能成為第一夫人服務美國人民，是她一生的榮幸，同時也不忘呼籲民眾「用愛取代仇恨」、「暴力不能解決問題」，對比近日鬧得沸沸揚揚的川粉硬闖國會風暴，似乎意有所指。
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在這支將近7分鐘的影片中，梅蘭妮亞聲稱，過去4年對她而言非常難忘，在這個她和丈夫即將離開白宮的時刻，她所想到的，是那些被她牢記在心上的人，以及他們了不起的經歷、愛情、愛國主義及決心。
梅蘭妮亞首先感謝的，是士兵對國家的付出、執法人員為保衛人民安全的付出，以及醫護人員的奮鬥，每當她回想起這些經歷，都對能有機會代表一個如此慷慨大方的國家，感到無比的榮幸。

至於重創全球、奪走數十萬美國人性命的新冠疫情，梅蘭妮亞則對醫護人員、製造工人、卡車司機，以及許多為挽救生命而工作的人致謝，同時為每個因疫情而痛失親人的家庭感到悲傷，因為每條生命都非常寶貴；也是在這種困境中，得以看到美國人最優秀堅強的一面。

最後，梅蘭妮亞也告誡所有美國人「暴力永遠不是解答，且永遠不能被正當化」，被認為很可能是在指6日的國會暴動。梅蘭妮亞並希望在她任內推動的關切孩童運動「Be Best」，日後能繼續受到關注，喊話：「請大家永遠選擇愛而非仇恨，選擇和平而非暴力，選擇利他而非利己。」

雖然演說內容相當動人，但有外媒引述消息來源指出，川普夫婦並不打算遵循多年的白宮政治傳統，就是於交接當天，在白宮北門廊台階上迎接新任總統到來，並一起前往國會山莊，梅蘭妮亞甚至都還沒與拜登的妻子聯絡，也被稱為1950年代以來，首位不履行交接儀式的現任第一夫人。
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