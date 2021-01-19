部桃實施量能管控 鄭文燦：已協調6區域醫院支援
記者李春台/綜合報導
2021-01-19 13:40:08
中央疫情指揮中心昨(18)日派人員進駐部立桃園醫院成立前進指揮所，同時啟動院內量能管控措施，清空相關樓層、全院患者只出不進、取消探病、不能新掛號。桃園市長鄭文燦今(19)日也針對於民眾看診需求表示，已協調其他六家區域醫院支援，務必讓市民就醫權利不會受到任何影響。
鄭文燦指出，衛福部與市府衛生局及桃園的區域醫院已召開協調會議，本來市內的11家責任醫院就有聯防機制，目前會疏散到其他6家區域醫院，提高急診、門診、住院還有急重症這幾部分的量能。另外也會按照科檢討，減少的科別會在別的醫院增加量能，務必讓市民就醫的權利不會受到任何的影響。鄭文燦表示，部桃必須在熱區做相關的處置，CDC有一系列關於熱區要如何做好消毒等工作的相關流程規定，地方政府會完全配合，務必使部桃的群聚感染得到完全的控制。另外，社區也做了一些足跡疫調，針對地方防疫工作，包括在重要政府機構、市場、餐廳、美食街、超市等區域都要求需戴口罩才能進入，社區防疫的等級也必須要提高。鄭文燦強調，防疫除了國境跟醫院以外，社區防疫非常重要，也是地方政府特別著力的部份，至於社區防疫等級如何調整，將待情指揮中心說明後，於下午完整說明。