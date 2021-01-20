大通大美完銷進入倒數計時　超優建材配置居住無憂慮

以往台中西區都屬於50坪至100坪的規劃，動輒5千萬起跳的房價，讓小資族望之卻步，「大通地產」顛覆傳統思維，規劃地上22層的地標式建築，主打小坪數房型，總價1300萬起，吸引首購族及換屋族的注意，開賣即熱銷，未開工就已銷售9成佳績，目前僅剩不到20戶，完銷進入倒數計時。

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大通大美現場專案表示，由於2房已經全數銷售一空，目前主打 A1的3＋1房型，可以隨著住戶的需求進行客變，有效的運用38.79坪的格局；特別的是，不論大小坪數，都可以使用明火，擁有獨立廚房，符合防火避難法規。首購族可以輕鬆入主，以自住客和換屋客來說是很好入手的產品。

▲主打 A1的3＋1房型，可以隨著住戶需求進行客變，有效運用38.79坪格局。（圖／品牌提供）

▲大廳挑高9米2，超越豪宅的規劃。（圖／品牌提供）