大通大美完銷進入倒數計時 超優建材配置居住無憂慮
生活中心/綜合報導
2021-01-20 11:00:00｜2021-01-20 11:48:32
以往台中西區都屬於50坪至100坪的規劃，動輒5千萬起跳的房價，讓小資族望之卻步，「大通地產」顛覆傳統思維，規劃地上22層的地標式建築，主打小坪數房型，總價1300萬起，吸引首購族及換屋族的注意，開賣即熱銷，未開工就已銷售9成佳績，目前僅剩不到20戶，完銷進入倒數計時。
大通大美現場專案表示，由於2房已經全數銷售一空，目前主打 A1的3＋1房型，可以隨著住戶的需求進行客變，有效的運用38.79坪的格局；特別的是，不論大小坪數，都可以使用明火，擁有獨立廚房，符合防火避難法規。首購族可以輕鬆入主，以自住客和換屋客來說是很好入手的產品。公共設施屬全齡化設施，大廳挑高9米2，超越豪宅的規劃，1樓Piano Bar，可以提供住戶喝咖啡的休憩空間；3樓規劃健身房、兒童遊戲室及電影院；4樓媽媽教室及頂樓的圖書閱覽室，完整的將現在住戶所需要的功能都規劃在建案中。
車位共規劃有192個平面車位，建築結構採RC鋼筋混凝土，建材使用精選全球第一防霾紗窗POLL-TEX、YKK AP氣密窗，雙層防護，減少家中霧霾，戶戶配置醫療級空氣品質的自動感測恆溫恆濕ProCozy吊隱式除濕機，是多數建案中少有的高規格設備、降噪零甲醛綠建材、富麗卡扣木地板、微米級抗菌銀離子青葉乳膠漆、德國BWT、德國原裝環保塗料STO等、德國BOSCH廚具、HANSGROHE衛浴等優質設備。「大通大美」9月底才開案，2021年3月開工，預計2024年第四季完工交屋，分析熱銷原因，大通大美將原本3房的坪數，設計規劃成2房，讓室內變得寛敞舒適，居住品質提升，是台中市稀有的房型規劃；全棟無棟距視野景觀、基地地段位在市中心，成熟的生活機能，享受美食就在附近；公設規劃完整、建材品質優、市中心稀有小坪數規劃及價格合理成為熱銷的關鍵。