NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

大通大美完銷進入倒數計時　超優建材配置居住無憂慮

生活中心/綜合報導

2021-01-20 11:00:00｜2021-01-20 11:48:32

▲「大通地產」顛覆傳統思維，規劃地上22層的地標式建築，主打小坪數房型，總價1300萬起，目前已進入完銷階段。（圖／品牌提供）
▲「大通地產」顛覆傳統思維，規劃地上22層的地標式建築，主打小坪數房型，總價1300萬起，目前已進入完銷階段。（圖／品牌提供）

以往台中西區都屬於50坪至100坪的規劃，動輒5千萬起跳的房價，讓小資族望之卻步，「大通地產」顛覆傳統思維，規劃地上22層的地標式建築，主打小坪數房型，總價1300萬起，吸引首購族及換屋族的注意，開賣即熱銷，未開工就已銷售9成佳績，目前僅剩不到20戶，完銷進入倒數計時。

我是廣告 請繼續往下閱讀

大通大美現場專案表示，由於2房已經全數銷售一空，目前主打 A1的3＋1房型，可以隨著住戶的需求進行客變，有效的運用38.79坪的格局；特別的是，不論大小坪數，都可以使用明火，擁有獨立廚房，符合防火避難法規。首購族可以輕鬆入主，以自住客和換屋客來說是很好入手的產品。

▲主打
▲主打 A1的3＋1房型，可以隨著住戶需求進行客變，有效運用38.79坪格局。（圖／品牌提供）
公共設施屬全齡化設施，大廳挑高9米2，超越豪宅的規劃，1樓Piano Bar，可以提供住戶喝咖啡的休憩空間；3樓規劃健身房、兒童遊戲室及電影院；4樓媽媽教室及頂樓的圖書閱覽室，完整的將現在住戶所需要的功能都規劃在建案中。

▲大廳挑高9米2，超越豪宅的規劃。（圖／品牌提供）
▲大廳挑高9米2，超越豪宅的規劃。（圖／品牌提供）
車位共規劃有192個平面車位，建築結構採RC鋼筋混凝土，建材使用精選全球第一防霾紗窗POLL-TEX、YKK AP氣密窗，雙層防護，減少家中霧霾，戶戶配置醫療級空氣品質的自動感測恆溫恆濕ProCozy吊隱式除濕機，是多數建案中少有的高規格設備、降噪零甲醛綠建材、富麗卡扣木地板、微米級抗菌銀離子青葉乳膠漆、德國BWT、德國原裝環保塗料STO等、德國BOSCH廚具、HANSGROHE衛浴等優質設備。
▲建材使用精選全球第一防霾紗窗POLL-TEX、YKK
▲建材使用精選全球第一防霾紗窗POLL-TEX、YKK AP氣密窗，雙層防護，減少家中霧霾。（圖／品牌提供）
「大通大美」9月底才開案，2021年3月開工，預計2024年第四季完工交屋，分析熱銷原因，大通大美將原本3房的坪數，設計規劃成2房，讓室內變得寛敞舒適，居住品質提升，是台中市稀有的房型規劃；全棟無棟距視野景觀、基地地段位在市中心，成熟的生活機能，享受美食就在附近；公設規劃完整、建材品質優、市中心稀有小坪數規劃及價格合理成為熱銷的關鍵。
 
關鍵字

NOW民調中心

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
50.93%49.07%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀