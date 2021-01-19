名家論壇》韋安／國民黨最後的黃昏之鬥

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民進黨不是沒有內鬥，但是一種汰弱留強，生存能力進化升級的過程。而國民黨的內鬥，則是一次次你死我活，自我削弱的兒戲。
去年，民進黨總統初選過程，不欠缺血腥、低端的攻防和廝殺，連賴清德都被抹紅成中共的同路人。賴還喊話，要求總統蔡英文呼籲網軍，不要對他攻擊摸黑。
初選過後，蔡賴輸贏雙方又團结在一起。賴清德成為蔡英文副手人選，最後贏得817萬歷史性的高票。
再來看看藍營慘敗的原因：第一，韓國瑜在當選高雄市長2個月後，就對選總統起心動念，5個月後就公開宣佈「Yes，I Do！」；第二，香港「反送中」活動引發「反中」和臺灣人國族意識浪潮；第三，初選過後，落選著直接翻桌、退黨，一直表露要選下去的心意。
有前兩點的先天不足和後天不良，國民黨已毫無勝算的機會。而第三點的「內鬥」因素，則把國民黨徹底打趴。如果沒有內鬥戲碼，藍營最少還可以多得幾席立委席次，讓民進黨不至於完全過半。
有120多年歷史的國民黨，之所以內鬥內行成性，並不是這個黨專有的性格，而來自幾千年來中華政治文化的慣性和基因。中原帝國一次次的衰亡，並非來自外部敵人的強大，而是來自內部慘烈的爭鬥和消耗。
以不嚴謹的史觀，簡化約略地來看，司馬家族繼承曹魏政權，280年，西晉滅孫吳而統一天下。291年至306年，西晉皇族為爭奪中央政權而引發的動亂，史稱「八王之亂」。使西晉在短暫統一中原51年後，就由於內鬥，而削弱了國力。給北方民族有可乘之機，之後五胡亂華，形成幾百年的大分裂。
宋朝時期，秦檜與岳飛互鬥，最後宋王朝被蒙元所滅。到了2021的國民黨，則可以在歷史上找到最佳「映射」－南明王朝。
1644年，4月25號崇禎皇帝上吊，李自成攻破北京。5月29號，滿清拿下了北京城。那時，滿清對於整個北部中國的控制也非常弱，基本上就是北京城周邊的地方。
而很快，在南京成立新的南明政權，並且擁立與崇禎血緣關係最近的堂兄弟小福王朱由崧，登基為弘光帝。南明政權並非臨時政府組織，而是有著完整的官僚治理體系。
南明當時的地盤，北到黃河，西到荊楚，就是今天的湖南湖北，東到閩浙，南邊有廣東、廣西、雲貴。佔據當時中國大部分最富庶的地區，是經濟中心，魚米之鄉，人口近億。此外，軍隊也超過百萬人。
而當時的滿清，人口不過200萬，軍隊除了8旗之外，加上蒙古和漢人軍隊才10幾萬人。
現在的國民黨雖然沒有中央執政全，在立院是少數黨，但還有14縣市的執政權，和19個縣市議長，不是和370多年前的南明一樣有實力？
為什麼南明政權，看起來龐大、健全、強壯的系統，在短短一年之後（1645年）就崩潰掉了，投降滿清？就是因為內鬥。
東林黨人在北京跟魏忠賢所代表的閹黨鬥，到了南京還是鬥。這種鬥爭從萬歷年間開始，已經進行了幾十年。
萬歷年間，萬曆皇帝有倆兒子，長子朱常洛，就是後來的明光宗，天啟皇帝、崇禎皇帝的父親。但是萬曆皇帝不喜歡這個長子，而是喜歡小兒子朱常洵，就是後來的南明弘光帝朱由崧的父親。想要換掉太子。
結果，東林黨人堅持支持太子朱常洛，最後登上皇帝寶座。小兒子朱常洵則成為福王。並且從萬曆朝的末期，到崇禎年間，一共四十多年，整個明朝的政局，東林黨和閹黨就在鬥這件事。晚明三大案，梃擊案、紅丸案、移宮案，和後來的魏忠賢作亂，以及崇禎朝的很多政局風波，都是跟這件事情有關。
可是四十多年之後，國破家亡之之際，突然這個福王朱常洵的兒子，小福王朱由崧又冒出來當皇帝，東林黨人之前的努力不是付之東流，還擔心小福王朱由崧子報父仇。
雖然小福王朱由崧當上南明皇帝，不搞什麼「轉型正義」，也沒有追究東林黨人的「歷史責任」。但結果在風雨飄搖，國家危難之際，東林黨人和擁立小福王的閹黨們，還是你死我活地鬥爭到底，而非齊力對抗滿清外敵，守住半壁江山。這種鬥法，南明哪有不快速滅亡的道理？
回看如今的國民黨，在111大敗之後，有實力的角色，對3月7日的黨主席補選，都逃難式地保持實力不出戰。當在罷韓、高雄補選等難關過了之後，又一窩蜂冒出，要搶主席位子，還肖想2024總統寶座。而且不斷放話、搞黨內對立，喊什麼「B配A」，對黨內同志攻防，各種低端鬥爭手段層出不窮。讓旁觀者看傻了眼。
看看南明王朝的例子吧。這次國民黨黨主席之爭，猶如一場最後的黃昏之鬥，最終會讓國民黨走上和南明一樣的結局。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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