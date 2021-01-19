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台北燈節也停辦？柯文哲：明天決定

記者丁上程/台北報導

2021-01-19 15:27:48

台北市長柯文哲19日下午參與消防節暨績優消防人員頒獎活動。活動前被媒體問到是否有可能因為中央取消舉辦台灣燈節，而也取消台北燈節的舉辦？對此柯文哲表示，會先匯集上位指導原則，以及現階對疫情對台北市可能造成的狀況，20日上午會宣布是否停辦。
▲台北市長柯文哲19日下午參與消防節暨績優消防人員頒獎活動。活動前被媒體問到是否有可能因為中央取消舉辦台灣燈節，而也取消台北燈節的舉辦？對此柯文哲表示，會先匯集上位指導原則，以及現階對疫情對台北市可能造成的狀況，20日上午會宣布是否停辦。（圖／台北市政府提供）
今年台灣燈會2月26日到3月7日將在新竹市舉行，不過隨著桃園署立醫院醫生、護理師院內傳染的情況擴大，行政院今天下午3點召開記者會，說明針對接下來大型活動，包含燈會等提出因應措施，盼達到防疫標準與規範，行政院方面也宣布，今年台灣燈會取消。對此台北市長柯文哲表示，會先參考中央提出的指令，然後搜集台北現階段的狀況，停辦與否明天（20日）上午會跟大家宣布。
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日前柯文哲在決定是否取消跨年晚會舉辦時，面臨民進黨執政縣市，都率先宣布取消跨年晚會，改採線上直播的方式進行，只有柯文哲一人獨排眾議，宣布台北市跨年晚會照常舉辦。事後柯文哲也直言，「不能讓恐懼影響理性判斷」，並表示市府方面在進行重大決定時，都會採取理性務實科學的方式進行。而這次由中央宣部停辦今年的台灣燈節活動，外界也相當關注針對台北市地方燈節，這次柯文哲會如何做決定。
柯文哲今天下午前往消防局為績優消防員工頒獎前，被媒體詢問到台北燈節的相關議題。柯吳哲則強調，台北市的態度一樣，會先了解中央的上位指導原則，並且搜集台北目前的現況、制定計畫，「細節明天早上再跟大家講，因為我到現在還不知道中央的上位指導原則是什麼。」柯文哲說，「按照中央的原則處理，如果他們說要全部停，不過我們現在還不曉得，到底疫情嚴重到什麼程度」。
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