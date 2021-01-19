女友想去部桃約會！他一聽秒拒絕　「超瞎理由」讓網氣炸

我是廣告 請繼續往下閱讀
被拒絕的女友氣到跑出家門，甚至傳訊息說要分手，種種行為讓他相當苦惱，不過原PO也補充，「我女友人真的不壞，但就是小孩子氣很嚴重，其實我也知道她只是說說氣話，不過也擔心真的因此而分手」，最後也忍不住問「我應該把身段放低嗎？還是帶她到附近看一下滿足好奇心就好嗎？」
許多網友看完都相當震驚，「你在跟我開玩笑嗎？好好保護自己很難嗎？」、「乾脆幫她買武漢的早班飛機」、「孩子氣不代表可以不懂事」、「把醫院當景點？這世界發生什麼事了？」、「把防疫當作玩笑，是非常惡劣的事情」、「這時候我真的希望這是創作文」、「醫護人員用生命守護台灣欸，你在那邊給我鬧」。
另外，也有醫護家屬回應，「什麼心態啊？我父母都在醫院工作，當年SARS的時候我媽就是前線人員，我當時很小每天都擔心我媽回不來；她知道醫護和醫院工作很辛苦嗎?把這種嚴重的疫情講得像去景點看風景一樣，什麼孩子氣，根本超幼稚」；但也有網友質疑該篇貼文真實性，認為以防疫來開玩笑或編故事，這樣的行為都不可取。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。