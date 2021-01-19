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女友想去部桃約會！他一聽秒拒絕　「超瞎理由」讓網氣炸

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 16:58:55｜2021-01-19 17:23:59

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲有男網友抱怨，每週都會帶女友出去玩，結果對方竟然說想去部桃。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
衛生福利部立桃園醫院爆發院內群聚感染，截至19日已有9例新冠肺炎確診個案，但竟然有人把部桃當作景點在逛。就有網友抱怨，每週都會帶女友出去玩，結果對方竟然說想去部桃，他拒絕後女友卻開始大吵大鬧，甚至還提出分手，讓他相當苦惱，貼文也引起網友撻伐。
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原PO在《靠北景點2.0》表示，每週一都會和女友討論約會地點，沒想到對方卻說想要去部桃，原因竟然是「沒看過染疫醫院是什麼風景」，他當下立馬拒絕，「沒看這幾天的新聞嗎？妳還真把部桃當成景點了嗎？妳用這種看熱鬧的心態說想看一下，真的是很鬧」。
被拒絕的女友氣到跑出家門，甚至傳訊息說要分手，種種行為讓他相當苦惱，不過原PO也補充，「我女友人真的不壞，但就是小孩子氣很嚴重，其實我也知道她只是說說氣話，不過也擔心真的因此而分手」，最後也忍不住問「我應該把身段放低嗎？還是帶她到附近看一下滿足好奇心就好嗎？」

▲女友的理由竟然是「沒看過染疫的醫院是什麼風景」，這讓許多網友感到相當氣憤。（示意圖／翻攝Pexels）
▲女友的理由竟然是「沒看過染疫的醫院是什麼風景」，這讓許多網友感到相當氣憤。（示意圖／翻攝Pexels）
許多網友看完都相當震驚，「你在跟我開玩笑嗎？好好保護自己很難嗎？」、「乾脆幫她買武漢的早班飛機」、「孩子氣不代表可以不懂事」、「把醫院當景點？這世界發生什麼事了？」、「把防疫當作玩笑，是非常惡劣的事情」、「這時候我真的希望這是創作文」、「醫護人員用生命守護台灣欸，你在那邊給我鬧」。

另外，也有醫護家屬回應，「什麼心態啊？我父母都在醫院工作，當年SARS的時候我媽就是前線人員，我當時很小每天都擔心我媽回不來；她知道醫護和醫院工作很辛苦嗎?把這種嚴重的疫情講得像去景點看風景一樣，什麼孩子氣，根本超幼稚」；但也有網友質疑該篇貼文真實性，認為以防疫來開玩笑或編故事，這樣的行為都不可取。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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