蔡正元：衛福部搶到疫苗6月到　建議蔡英文蘇貞昌先打

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德國BNT疫苗是由美國輝瑞和中國大陸復星公司出資，因此有中資背景。前行政院長林全曾帶領東洋製藥跟中國大陸復星簽約，一度拿到德國BNT疫苗3千萬劑，但陳時中認為不可以跟中國大陸簽約，林全只好被迫退出。
蔡正元說，同時「吳姓綠委」找了信東製藥，再找香港公司當白手套，額外付錢給中國大陸復星要它「匿名隱蔽」，透過香港白手套直接跟德國BNT簽約，以滿足陳時中的「反中」需求。據聞「吳姓綠委」拿的價格，比林全貴10美元。不過，中國大陸復星「匿名隱蔽」的做法，有待北京核准，台灣能不能拿到，未定之天。
蔡正元認為，中國大陸的科興疫苗是全球唯一的常溫儲存疫苗，價格便宜，有效性合乎國際標準，副作用和病變率最低，已經廣受開發中國家接受，預計是世界上接種人數最多的疫苗，但台灣和歐美許多媒體不斷抹黑，加上陳時中「反中」，已不准進口。
蔡正元說，英國與瑞典合作的阿斯利康疫苗，目前只有英國和印度兩國核准上市，美國和歐盟都認爲目前還不及格，不能上市，但陳時中已經向阿斯利康訂了1千萬劑，這批疫苗將由阿斯利康授權的印度藥廠製造，6月可送抵台灣，他建議蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長率先公開施打，以安定醫護人心。
蔡正元表示，台灣很早就在宣傳我方製造疫苗的能力，確實有至少3家藥廠正在努力中，不過一家「國字號」的疫苗廠已經宣告失敗，其他家尚在努力。
衛福部長陳時中今天表示，疫苗洽購確實較國外慢，但是觀察國外經驗也好，哪些不良反應，該如何區隔和處置，都是很好的參考案例。指揮中心疫情監測組組長周志浩說，目前還在多方洽詢中，實際公司名稱因為保密協定，不能詳細揭露，不良反應都在監視和搜集中。