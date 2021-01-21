對中政策、重振經濟成首要任務　拜登內閣佈局展現企圖心

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《華盛頓郵報》統計，拜登團隊目前已公布44項重要人事提名，根據憲法提名案需要交由參議院通過後才正式生效。在拜登、賀錦麗宣布贏得2020大選後，11月23日公布首波人事提名，包括國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）、駐聯合國大使提名人湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）、國土安全部長提名人馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、國家情報局長提名人海恩斯（Avril Haines）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），接著相繼公布由葉倫（Janet Yellen）擔任財政部長、康貝爾（Kurt Campbell）擔任印太事務協調官等重要提名案。
此屆政府除了擁有第一個女性副總統，也有首位女性財政部長，國防部長將首次由非裔出任、國土安全部首次由拉丁裔人士出任，內政部長首次任命原住民，可見拜登在呈現種族融和、性別平等上所做的努力；布魯金斯學會（Brookings Institution）將拜登目前的人事提名，與前任6位美國總統做比較，可見在種族多元性上，拜登大勝前任總統川普，與歐巴馬政府落在同個水平；女性閣員方面，拜登政府則是達到近6年來人數最多。
從人選看得出來拜登除了希望重振COVID-19之後的經濟的企圖，還有在民主黨激進派、中和派之間取的平衡的考量。例如，財務部長葉倫曾擔任聯準會（Fed）主席，一直致力於提高中產階級勞工的收入，也符合拜登將中產階級視作國家脊柱的理念。葉倫2020年曾指出，在疫情大流行結束後，將在貨幣、財政政策雙管齊下，著手解決零利率以及經濟成長緩慢的問題。
而葉倫的副手將由歐巴馬的國際經濟顧問阿德耶莫（Adewale Adeyemo）擔任，他曾經參與促成《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），該協議曾被民主黨內的極左派批評，但受到民主黨中間派及大部分共和黨人的青睞。
雖然川普政府透過「自由與開放的印太」戰略（promote a free and open Indo-Pacific region），鞏固美國在海外的國家利益，拉攏在東海、南海與中國存在領土爭議的東亞國家，但川普也因「美國優先」在駐軍問題上與韓國、菲律賓、日本等重要盟友出現矛盾。拜登的提名顯示其對外重視伊朗核協議、氣候變遷、俄羅斯長期以來的威脅，以及近期快速升溫的中國問題。
2020年12月美國資訊科技公司SolarWinds遭到俄羅斯駭客大規模攻擊，利用商業軟體管理較寬鬆的漏洞，系統入侵大量美國企業、聯邦機構，造成資訊國安危機。因此外界預期，拜登將會對俄羅斯採取比川普更強硬的措施，同時延續先前的制裁手段。
國務卿提名人布林肯，曾在歐巴馬時期擔任白宮國安顧問，也在希拉蕊（Hillary Clinton）2009年至2013任職國務卿時擔任重要幕僚、外交政策顧問，擁有豐富的歷練和經驗。對於台灣議題，布林肯曾於2020年5月於智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）對談中表示，台灣議題未獲的應有的關注，呼籲美國觀察家提高對台灣議題的重視，並重申美國對民主台灣的支持。
《外交政策》評論，布林肯擁有務實、謹慎的態度以及良好的溝通技巧，作為進步派的布林肯也不會過於偏激，他大概不會像蓬佩奧（Mike Pompeo）一樣砲火四射，但會明白如何在利弊之中盡量取得最好的過果。預期未來他的工作不是到處旅遊，大喊「美國爸爸回來了！」而是將重點放在歐洲、亞太最重要的盟友上，重建同盟之間的信任、改善川普政府所削弱的夥伴關係，重返《巴黎協定》、世界衛生組織（WHO），並將外訪行程委託給下屬負責。
副國務卿則將由謝爾曼（Wendy Sherman）出任，曾經參與伊朗核協議談判、陪同柯林頓（Bill Cliton）時期的國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）出訪平壤。謝爾曼曾在《紐約客》（New Yorker）中批評川普對金正恩的會面太過樂觀，缺乏對北韓承諾審核的機制。2016年謝爾曼曾訪台出席研討會，表示數十年來的美對台政策對雙方有利，維持該政策具重要性。
國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）的提名不需經過參議院同意。蘇利文過去曾擔任布林肯的助手、白宮國家安全事務助理，蘇利文和布林肯因為完整的經歷，比較容易預期上任後的走向。蘇利文2020年曾在《大西洋》（Atlantic）上撰文，指出兩黨將國際經濟問題與其他事務分開是個錯誤，在中國人力低成本的兢爭下，雖然川普的「新孤立主義」（neoisolationist）非常危險，但是確實凸顯了中產階級空洞化的問題。
蘇利文曾於2019年向《路透社》強調，拜登不會讓美國作為一隻孤鳥，隻身對抗中國；同時強調將會限制關鍵技術轉移限制，並將人權議題提升至最高級。蘇利文表示，雖然今時不同往昔，但拜登政府仍相信，美國必須、也有能力繼續在世界舞台上扮演領導角色，並透過更好的戰略以解釋川普錯誤的地方。
拜登的任期正好撞上中國的「十四五」計畫，在選舉期間不斷被共和黨批評對中立場偏軟的拜登，未來對中政策備受矚目。中國社會科學院美國研究所副所長袁征認為，拜登可稍微緩解川普執政造成的緊張關係，作為兩大碳排放國，中美可能在氣候變遷、公共衛生上有所合作，但雙方關係「不可能回到從前」，拜登政府也承認中國是美國現時最主要的戰略競爭對手之一。
在川普政府先前發動的美中貿易戰議題上，美中僅達成第一階段協議，為徹底解決結構性問題，外界預期，拜登政府會在智慧產權上向中國施壓。拜登提名的戴琪（Katherine Tai），將成為美國史上首位亞裔貿易代表。戴琪的雙親來自台灣，能夠以流利的中文溝通，並曾在美國貿易代表辦公室任職律師，協助處理美國在世界貿易組織（WTO）對中國提出的訴訟。最近（1月12日）一場線上論壇中，戴琪表示，新政府將會確保雙方貿易協定能夠保護國內的就業機會，並且將與中國貿易行為列入優先事項。
另一個備受矚目的是白宮新設職位「印太事務協調官」，將由歐巴馬時期的「重返亞洲」政策推手康貝爾（Kurt Campbell）擔任，「挺台派」的他被公認為是建立美國建立盟友關係、戰略的重要人物。
1990年代中期康貝爾任職國防部亞洲事務高級官員，當時他對區域政治理解較少，但卻擁有強大的戰略思維，在短短2年內推動強化美日關係，並建立持續東京－華盛頓至今堅定的防禦合作關係。此外，康貝爾還提出「重返亞洲」（Pivot to Asia）戰略，讓歐巴馬政府轉移在中東、歐洲的注意力，擴大在東亞國家進行投資。當時中國強烈批評「重返亞洲」是美國對華遏制戰略的一部分。
《外交政策》評論指，現在拜登政府最在亞洲面臨艱鉅的挑戰，同時也必須盡快重建美國在國際社會上的影響力，這並非易事，但從任命布林肯、蘇利文到康貝爾等人加入執政團隊來看，拜登已經傳遞了團隊正在朝該目標前進的訊號。