疫情持續　入境北京隔離至少21天

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他說，近期北京及其他地區相繼出現入境人員結束14天集中觀察後確診並引發本土病例，北京周邊及中國多地也相繼出現零星散發病例和突發聚集性疫情，北京疫情移入風險陡增，防控形勢嚴峻複雜。
徐和建宣布，對於境外以及外地入京人員，在現有政策基礎上，分類實施「14+7+7」健康管理措施，即北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後，繼續7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測。
至於從中國其他口岸入境人員，則要隔離滿21天才可以進入北京，進京後尚須補足7天健康監測，未滿21天已進京的人員則須補足7天居家或集中隔離、7天健康監測。
他又說，入境人員除已實施的14天集中隔離食宿和檢測費用自理之外，因措施調整新增加的集中隔離食宿費用及各類檢測費用等，統一由官方財政承擔；密切接觸者等風險人員，集中隔離期間的食宿費用及各類檢測費用等，也統一由官方財政承擔。
據報導，昨天0至24時，北京新增1例本土確診和1例無症狀感染者。
北京市大興區副區長韓新星下午也在記者會宣布，根據疫情防控需要，今天中午12時開始，對天宮院街道天宮院社區、天宮院西里社區、天宮院中里社區、天宮院南里社區進行封閉式管理，非社區人員、車輛禁止進入，社區居民「只進不出」，全部居家觀察。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1100119