防疫升級　陳其邁宣布高雄燈會取消

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陳其邁指出，因應中央防疫工作升級，市府將調整醫院探病、陪病、進出醫院等相關規定，將防疫標準提升，並要求落實院內感控機制。此外，他也宣布高雄燈會活動取消，有關商圈或市集試吃、試用等活動也將禁止，進一步加強市場及商圈消毒，並呼籲到市場及商圈消費的民眾，加強防疫措施隨時戴上口罩。
長庚醫院副院長盧勝男說明，醫護人員倘出現呼吸道症狀、腹瀉或嗅味覺異常等症狀，即使沒有旅遊史或明確接觸史，仍應通報所屬單位並回院就醫，不可自行就醫。照護COVID-19確診個案醫師專責專人，不可再執行門診、會診，並建議「專任醫療小組」成員避免參與會議或聚會，必要時以視訊為之。
盧勝男指出，針對醫院陪(探)病規定，將限制每名住院病人僅限1位陪病者，採預約登記制並進行健保卡勾稽，嚴禁自主健康管理之民眾到院進行陪病。訪客探視(病)每日固定2個時段、每次探病以1小時為限，每名住院病人每次至多2名訪客為原則(各院可視情況酌減)。
此外，醫院內部環境控制將針對門診候診區規劃人潮分流，確實掌握通報條件、通報方式及病人分流機制，對於疑似個案立即指引病人至分流看診區域候診。於農曆春節加設戶外採檢站、防疫門診，並強化通報機制，加強門診、急診社區感染肺炎病人採檢及住院病人出現上呼吸道症狀、嗅味覺異常症狀時COVID-19採檢。