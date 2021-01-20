過年換新鈔2／3起跑 這7家行庫及郵局共454據點可兌換
記者顏真真/台北報導
2021-01-20 07:35:59
隨著農曆新年金牛年的腳步逼近，為讓民眾除舊布新迎新年，中央銀行宣布自今（2021）年2月3日起至2月9日共連續5個營業日，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，共計454家分行提供民眾兌換新鈔，其中新台幣100元新鈔每人以100張為限，其他面額酌量搭配，換完為止。
央行指出，在這5個營業日，7家銀行的371家指定兌鈔分行及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。為加強服務民眾，央行也在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行亦將於2月2日至2月8日在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分（郵局）名單。不過，最受民眾歡迎的100元新鈔，屆時每人限換100張，500元及1000元則是酌量供應。央行也提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔據點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，可洽其他鄰近兌換據點辦理。