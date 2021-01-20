不放棄選黨主席？連勝文沒否認：我繼續向大家請教
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-20 09:51:22
國民黨智庫副董事長連勝文之前婉拒黨主席江啟臣的邀約，沒有接下祕書長一職，連勝文今天(20)在POP廣播節目上表示，對於自己是否參選黨主席，很多朋友持續與他談論這件事，他會繼續再向大家請教看法。如果他真要做一件事，沒有事情可以擋得住他。
對於外界臆測，江啟臣找連勝文接祕書長，是要讓連勝文放棄參選黨主席，不過連勝文今天沒有斬釘截鐵表示已經放棄，只說自己還在傾聽意見當中。連勝文表示，他寧可相信江啟臣身旁，沒有這樣的人存在，也希望全案沒有這樣的思考。因為以他的個性，如果他真要做，沒有人可以擋得住他，或是逼他做任何事情，「這樣對我沒有太大作用。如果真是這樣，對黨並不好」。連勝文說，現在要拯救國民黨，只有無私兩字。目睹2020年總統大選過程，讓很多國民黨員、藍營支持者痛徹心扉，「因為一群人自私，導致全黨輸到脫褲子，把國民黨變成這樣子」，他指出，如果身為黨主席有私心，一旦拿到位子，就要把全黨掌握在自己手上，把黨變成自己的私產與籌碼，就會重蹈國民黨敗選的覆轍，應該要把黨、國家，擺在優先位置才對，因此他一向反對「眾星拱月」的領導方式，不能像在造神一樣，重蹈一人得道、雞犬升天，他認為應該集體領導才對。對於自己婉拒接祕書長一職，連勝文說，要接祕書長，團隊必須是當事人找的，且必須磨合三、四個月，目前黨中心的人事並不是他找的。他已經向江啟臣說明原因，也強調自己的想法與做法，跟現在都不同，「外傳秘書長這職位，不能碰觸兩岸與對美事務，如果真是這樣，接這職位沒有太大意義」。連勝文強調，國民黨現在好比丐幫，若有一群乞丐在搶「幫主、長老」職位，社會其實沒有人在乎，因此他認為職位都只是小事情。