嚴防河北、東北疫情　習近平視察冬奧口罩戴緊緊

從河北石家莊通報首例本土確診以後，中國新一波新冠肺炎疫情再度升溫，近日中國官方媒體發布國家主席習近平視察冬季奧運會籌備工作，發現習近平口罩戴緊緊，和過去未戴口罩視察有天壤之別，顯示疫情十分嚴峻。
根據中國媒體報導，習近平19日前往河北省張家口市考察高鐵站、滑雪中心、及其他冬奧籌備場地，全程均配戴口罩。根據中國國家衛生健康委員會統計，19日中國新增118例確診，其中106例來自本土，並集中於吉林、河北、黑龍江和北京；另外也新增無症狀感染者達91例。此次中國疫情以無症狀感染者多及超級傳染者不斷出現為特點，令外界擔憂是否疫情將比去年更嚴重，對此，中國疾病控制中心副主任馮子健表示，2020年四月以後中國境內爆發的疫情，病毒都是從境外輸入。
馮子健接受專訪時指出，中國採取嚴防死守的策略是有效的，早期在中國傳播的病毒已被阻斷，「總體上非常成功」，雖有病毒輸入引起局部疫情，但未持續傳播，跟國際上大流行不同。另外，目前實施的十四天隔離，馮子健也認為的確可以阻絕大多數病毒傳染途徑，但未來是否要延長隔離時間需要再討論，畢竟為此要付出的成本跟代價都更高。
中國境內本土疫情仍然以河北省石家莊、邢台為大宗，病例數仍在持續增加，而後新增一處疫情災區為東北黑龍江省，這兩省共有四處被劃為高風險區，馮子健強調，這兩省疫情是境外移入引起，儘管中國出現變種病毒株的感染者，但並未在國內造成傳播。
北京近期也提高戒備，北京市政府宣布對入境者實施「14+7+7」管理措施，即集中隔離14天再居家隔離7天，接著再7天健康監測，光隔離、檢疫就要花上21天。