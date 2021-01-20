嚴防河北、東北疫情　習近平視察冬奧口罩戴緊緊

我是廣告 請繼續往下閱讀

馮子健接受專訪時指出，中國採取嚴防死守的策略是有效的，早期在中國傳播的病毒已被阻斷，「總體上非常成功」，雖有病毒輸入引起局部疫情，但未持續傳播，跟國際上大流行不同。另外，目前實施的十四天隔離，馮子健也認為的確可以阻絕大多數病毒傳染途徑，但未來是否要延長隔離時間需要再討論，畢竟為此要付出的成本跟代價都更高。



▲馮子健指出，目前河北省和黑龍江的疫情都是境外輸入引起。（圖／美聯社／達志影像）

中國境內本土疫情仍然以河北省石家莊、邢台為大宗，病例數仍在持續增加，而後新增一處疫情災區為東北黑龍江省，這兩省共有四處被劃為高風險區，馮子健強調，這兩省疫情是境外移入引起，儘管中國出現變種病毒株的感染者，但並未在國內造成傳播。

北京近期也提高戒備，北京市政府宣布對入境者實施「14+7+7」管理措施，即集中隔離14天再居家隔離7天，接著再7天健康監測，光隔離、檢疫就要花上21天。