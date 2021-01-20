中職／RakutenGirls團員變動 陸筱晴轉任舞蹈總監
運動中心/綜合報導
2021-01-20 11:30:25
Rakuten Girls在2021年團員陣容變動，Sunnie陸筱晴正式轉任舞蹈總監，再邀請前成員Fan. 小帆擔任副總監，筱晴十年啦啦隊女孩的生涯正式退役。
從2017年開始，陸筱晴身兼Rakuten Girls成員同時也是啦啦隊的舞蹈總監。她從2010年就加入當時主場還在澄清湖棒球場的熊隊，一直到2020年，十年的啦啦隊資歷，而且全在桃猿隊，是全聯盟在單一球隊擔任時間最長的啦啦隊成員，如今光榮轉任，但仍然可為Rakuten Girls貢獻心力。青年高中舞蹈科、樹德科技大學表演藝術系畢業的筱晴，曾多次出國代表台灣參與國際舞蹈演出，目前她也擔任高雄蘋果家族Apple Studio的舞蹈老師，舞蹈資歷超過二十年，對舞蹈執著要求高，由她來擔任Rakuten Girls的舞蹈總監是實至名歸。Rakuten Girls舞蹈總監的管理工作責任大，球團相信筱晴和小帆都能夠達到球團的要求，勝任這個角色，而陸筱晴也將代表球團擔任2021 Rakuten Girls「猿來是妳」決選的評審，在史上競爭最激烈的這一屆選出女孩新戰力！