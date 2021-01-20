影／張學友、梁朝偉網路發聲力挺 法鼓山除夕撞鐘改直播
記者陳志仁/新北報導
2021-01-20 11:47:31｜2021-01-20 13:29:13
基於防疫的考量，法鼓山今年除夕(2月11日)的撞鐘改採線上直播為主，再度為人間的平安自在，揚起108響；此次有108位百工百業代表應法鼓山之邀，參與「#108 for All‧為世界祈福」的影音分享，各界嘉賓則須實名分梯報到，回顧新冠疫情帶來的警示衝擊。
法鼓山表示，無論身在何處，今年除夕夜民眾都能隨選不同視角，聽見來自臺灣的幸福鐘聲，開啟新年大好希望；而為社會大眾安心，活動提高防疫準則，當天撞鐘改採線上直播為主，各界嘉賓則須實名分梯報到，限縮與會名額外，活動官網也將配合政府政策，保留、說明舉辦方式的變動調整，詳情可至法鼓山的官網查詢。面對疫情及環境的考驗，包括外送員黃建勛、美髮師陳淑華、長跑健將林義傑、公益大使張淑芬、歌神張學友、影帝梁朝偉……，同在網路凝聚起「#108 for All‧為世界祈福」的力量，無論素人、名人、達人，人人都能像法華鐘聲，為世界帶來幸福；法鼓山鼓勵民眾，錄製、分享自己的祈福心聲，為受疫情籠罩的全球人類，創造出充滿希望的新氣象。
方丈和尚果暉法師開示，法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行的撞鐘祈福儀式，傳遞淨化煩惱、增長慈悲智慧的圓滿祝福；過去一年的疫情警示，引導世人學習發起大悲心，一起面對苦難、接受事實、智慧處理、盡心而放下，如果說世間有108種煩惱，那必然也有感化自己、他人、順逆緣、感恩奉獻的108種解方，社會與世界才能有永續的平安與自在。
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