【NOW辯風向】直播／大學學費該不該由父母買單？

由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性、教育議題的辯論節目；而今天所要討論的議題就是「大學學費該不該由父母買單？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

各學校陸續都開始放寒假，迎接而來的是要繳交下學期學費，在高額的大學學費中，你認為大學學費是該由父母負擔?還是由小孩自己承擔?今天就是要討論「大學學費該不該由父母買單？」，本集節目邀請到三個孩子的爸爸黃鐙輝和岳母萁媽以及脫口秀男神黃豪平，與經過海選脫穎而出的優秀學生，進行激辯。最精采的內容請鎖定今晚

《NOW辯風向》官方Youtube頻道

。

節目中的核心價值是多元且開放的。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多看見的可能。

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。