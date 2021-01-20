避免群聚風險　新北中小學運動會開幕改線上直播

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線上開幕典禮將於2月23日於教育局facebook「新北學Bar」進行播放，本次線上開幕，除仍具備傳統精神的「主席致詞、聖火引燃、升會旗、運動員宣誓及點燃勝利之火」等內容，更首次邀請10所體育重點學校組成應援團，展現創意的加油隊呼為選手喝采。
在開幕儀式後為期四天的新北市中等學校運動會田徑競賽，為保障選手參賽權益，將依照中央流行疫情指揮中心大型活動規範辦理，包含各單位報到以團進團出及實聯制方式管理、現場採單一出入口動線，比賽會場加強場地環境消毒頻率、設置紅外線熱像測溫儀進行體溫篩檢等。
侯友宜說，因為中小學運動會有6千5百人參與，容易造成群聚感染，我們特別改用線上直播做開幕活動，希望用不一樣的創意跟思維，改變群聚活動的現象，在賽程中也會彈性調整比賽項目，讓群聚的狀況能夠避免。
針對線上開幕活動，錦和高中學生表示，很興奮今年受邀擔任線上應援團，以前只有板橋區學校出席開幕，因為有了線上開幕，可以讓錦和的同學們在螢幕前，看到我們出現，一定非常感動！
教育局呼籲，近來多起新型冠狀病毒肺炎本土病例出現，家長寒假期間多關心孩子們的活動軌跡及健康狀況，減少非必要性的聚集活動，並做好防疫措施，期許大家一同度過安全健康又溫馨的好年。