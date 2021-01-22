離塵不離城！華城「晴山滙II」打造歐洲半山城堡風情

近年新店華城的高級豪墅特區逐漸聚落成形，主打高隱私性、無敵景觀視野及私立康橋明星學區，吸引名人搶進置產。位在華城社區第一站、華城路及青山路口的「晴山滙II」，是華城唯一低海拔社區，不僅坐擁極致山景，可遠眺自然風光外，因交通便捷且近鄰新店市區，有離塵不離城的獨特環境。部落客「章魚娜娜」在前往賞屋後，也被這座世外桃源所驚豔。

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▲「晴山滙II」雖然位於42公尺低海拔特區，但5分鐘可達新店捷運站、碧潭風景區等，生活機能十分便利。（圖/資料照片）

× ▲「晴山滙II」雖然位於42公尺低海拔特區，但5分鐘可達新店捷運站、碧潭風景區等，生活機能十分便利。（圖/資料照片）

部落客「章魚娜娜」日前參觀新店華城預售建案「晴山滙II」，該案是茂德建設最新力作，與「晴山滙I」相隔五年，位於42公尺低海拔特區。離塵不離城是其一大特色，不僅可滿足遠離塵囂的需求，也不會因此失去生活便利性。「章魚娜娜」表示，該建案銜接國道3號，只要15分鐘即可到達敦南商圈，平常休閒採買約5分鐘可達大潤發、家樂福、碧潭風景區與新店捷運站，還鄰近康橋國際雙語學校明星學區。

▲「晴山滙II」整體規劃3層平面+2層屋突與地下停車場，室內可根據自己想要的裝潢風格或動線規劃進行設定。（圖/資料照片）

× ▲「晴山滙II」整體規劃3層平面+2層屋突與地下停車場，室內可根據自己想要的裝潢風格或動線規劃進行設定。（圖/資料照片）

「晴山滙II」全區共23戶，預計2021年4月完工，整個社區彷彿一座歐式小鎮，20%低建蔽率、棟距30米、獨棟前庭後院和電梯，將更多空間留給採光和通風，依山而居可享受高隱私的慢生活。每戶規劃3層平面+2層屋突與地下停車場，交屋時會保留原始雛形，故室內可根據購屋者想要的裝潢風格與動線規劃進行設定，這點讓「章魚娜娜」大讚，能打造自己理想中的居家環境很棒。



▲「晴山滙II」採用最新的「日本奈米科技建材外牆」，可有效隔絕潮濕和髒污，讓住家外觀長久如新。（圖/資料照片）

× ▲「晴山滙II」採用最新的「日本奈米科技建材外牆」，可有效隔絕潮濕和髒污，讓住家外觀長久如新。（圖/資料照片）

值得一提的是，關於細節的處理，「晴山滙II」也十分細緻。建案外牆採用最新的「日本奈米科技建材」，可隔絕潮濕和髒污，自潔效果常保外觀如新。雖然每戶的外牆材質相同，紋路卻都略有差異，打造戶戶獨一無二的外觀景致。此外，二期也以一期為範本，將許多細節再優化，例如水塔擺放位置與屋突變身為兩層，增加更多可利用空間；以導流工法打造會呼吸的建築，外壁通氣結構能自然調節溫度，讓室內冬暖夏涼等。

▲「晴山滙II」可同時滿足對自然的渴望與自由隱私，大器空間與成熟機能滿足豪宅主人的美好想像。（圖/資料照片）

× ▲「晴山滙II」可同時滿足對自然的渴望與自由隱私，大器空間與成熟機能滿足豪宅主人的美好想像。（圖/資料照片）

新店華城優質的生活環境吸引不少住客搶進，「晴山滙II」背倚青山，近眺新店溪畔、遠望台北101，可同時滿足對自然的渴望與自由隱私，大器空間與成熟機能，也滿足豪宅主人對頂級生活的高規格需求。這座世外桃源讓「章魚娜娜」忍不住讚嘆，住在這裡實現了前庭後院的夢想，也能享受真正的幸福人生。



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