綠色政策來了！拜登豪砸2兆美元　造福環保與氣候變遷

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一、處理氣候變遷的急迫性
過去十多年，氣候變遷已是各國領導人難以忽視的重要議題，電力生產的煤炭、用於運輸的石油等，不只破壞自然環境，產生的空氣懸浮微粒也大大危害了人民的健康，只是礙於經濟發展的考量，不是所有領袖都樂於推動改革。值得慶幸的是，拜登在擔任國會議員、參議院外交關係委員會主席乃至於副總統期間，就已多次組織關於氣候變化的聽證會，並協助有關法案推動，這個議題對他而言並不陌生。
拜登政府相信，氣候變遷對環境、健康、社區、國家安全以及經濟福祉的威脅是全面性的，美國須抱持更大的企圖心，讓環境與經濟發展可以兼顧；不僅將重新加入由川普政府退出的《巴黎協定》(Paris Agreement)，而且還將走得更遠。
拜登有信心，若能妥善規劃、利用美國的人才與創新能力，就能將危機化為轉機，藉此振興美國的能源部門、促進經濟增長，以新的環保技術復甦製造業，把減碳變成高質量的就業機會；並在未來將美國研發出的環保技術、設備運往他國，讓美國成為全球乾淨能源的優良示範國。
在實現淨零溫室氣體排放計畫的大原則下，拜登希望為美國打下良好的基礎，以期在2050年前，達到100％清淨能源與零碳排經濟體的目標，成為出口清淨能源的超級大國。
二、乾淨能源計畫、永續基礎建設
雖然綠色政策的推行並不容易、所費不貲，但拜登政府致力於找出一條可通行的路，從根基開始，打造永續基礎建設，進行長期深入投資，包含：
1.100%再生能源生產電力、零碳排放能源。大幅降低關鍵乾淨能源技術的成本，如電池儲存、負排放技術，並落實氫經濟的概念，即用氫氣作為能源載體，避免如傳統化石燃料法一樣，在產生能源的過程中，向大氣層排放污染氣體。
2.發展僅鋰電池價格十分之一的電網儲存技術
3.在綠色經濟中創造千萬個良好的工作機會
4.鼓勵駕駛電動汽車和改善公共運輸系統。協助美製環保車輛的生產，不僅讓汽車工人保有工作，還能創造更多新的就業機會，透過工會組織人力；並於2035年前興建至少50萬個電動車充電站，同時提供零碳排放量的大眾運輸選擇，且為行人及單車騎士安裝基礎設施。
5.升級或興建淨零耗能建築物，實現最大能源效率。除了計畫在4年內對400萬棟建築物進行升級以外，也欲建設150萬個永續住房單元，並研發鋼鐵、混凝土等傳統物質以外的環保新建材。
6.建立抵禦氣候變遷相關災害的能力
7.恢復森林以消除大氣中的溫室氣體
8.與農民合作減少農業排放。創造氣候智能型農業，處理廢棄的石油和天然氣井，以及回收廢棄的煤炭、鈾礦等，減少有毒物質的洩漏，防止當地環境受到破壞。
三、確保環境正義、落實公平經濟
比起川普，拜登除了更關注環保外，也相當關懷弱勢與少數族群的權益。拜登承諾，會修訂並重振1994年第12898號行政命令（EO 12898），解決少數族裔與低收入人群在環境正義上面臨的問題，並保留40%的乾淨能源資金，用於能源部署、減少殘留污染和協助弱勢社群。
舉例來說，在許多貧脊或發展落後的社區，水汙染是一個相當嚴重的問題，居民承受全球化發展的苦果，卻連基本的生活條件都沒被滿足，因此拜登將致力於改善水質，確保所有社區都能獲得安全的飲用水和廢水處理設施，並減少弱勢社區的空氣污染。
此外，有鑑於新冠肺炎對美國造成的重大影響，拜登也將針對下一次公共衛生突發事件，對社區風險提前進行評估與準備。
綜合以上內容，可以看出綠色政策不單只有環保，而是在對抗氣候變遷的同時，也解決社會不平等、加強工人組織和工會權利、提供所有美國人高品質的醫療保健，以及能負擔的安全住宅、乾淨水、空氣等問題。
拜登團隊了解，由於牽涉層面廣，加上任期限制，只靠推翻川普政策、恢復歐巴馬時期的環境法規都不夠，所以拜登上任後，也須與國會的立法機構積極合作，透過一連串法案及立法程序，實現更深遠的政策目標。