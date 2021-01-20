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交流因疫情中斷　日駐台代表：未來會有「報復性訪台」

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-20 13:45:59

日本駐台代表泉裕泰
▲日本駐台代表泉裕泰表示，日台交流因疫情中斷，但是未來日本人或許會像火山噴發一樣，會「報復性訪台」。（圖／記者呂炯昌攝.2021.1.20）
第10屆立法院「台日交流聯誼會」今（20）日舉行成立大會，由立法院長游錫堃擔任會長，前任立法院王金平、蘇嘉全也都出席，罕見3位前後任立院院長同台，共有95名跨黨派委員連署加入。日本駐台代表泉裕泰表示，日台交流因疫情中斷，但是未來日本人或許會像火山噴發一樣，會「報復性訪台」。
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游錫堃致詞時表示，在新冠肺炎疫情中，台灣已經證明防疫、衛生方面與國際合作的能力，台日也有同樣的期盼，希望能在外交、軍事、情報交流等項目，與其他具有民主理念國家進一步合作，堅定成為國際社會可靠的夥伴。他也歡迎日本國會、內閣成員在疫情緩和時，來到台灣、立法院訪問，共同為促進台日友誼作出貢獻。
王金平表示，1992年他受到當局交代安排成立中日國會議員聯誼會，如今已是第10屆，該聯誼會是立院最大、持續性、最有實體的團體，所布置的成果豐碩，期盼聯誼會能更加團結、努力，兩個聯誼會能密切互動、互相交流，達到台日關係高峰。他也期盼日本前首相安倍晉三能再度訪台，相信台灣會熱烈歡迎。

蘇嘉全表示，這兩年受新冠肺炎疫情影響，推動外交格外顯得辛苦，但感謝立院在游錫堃領導下，增加台灣的國際能見度，現在疫情嚴峻，相信台日能攜手合作克服困難，今天是台日交流聯誼會第10屆成立大會，就如同點亮名燈，照亮台灣與日本，期盼這盞明燈也會帶給溫暖、照亮世界。

泉裕泰致詞時說，2019年首次實現日華議員懇談會訪台團出席國慶日遊行，在台灣贏得如雷掌聲；去（2020）年李登輝前總統辭世，在新冠肺炎疫情導致許多往來受限的情況下，前總理森喜朗仍抱病二度率領跨黨派國會議員訪台。

泉裕泰遺憾表示，新冠肺炎疫情肆虐，尚未出現緩和的跡象，日台間的往來也持續中斷，但是現在日本的國會議員想去台灣的熱血氛圍，宛如岩漿聚集。當全球克服新冠肺炎疫情的時刻來到，日本人必定會組成「報復性訪台團」，颳起日台國會議員交流的爆炸性風潮。

▲第10屆立法院「台日交流聯誼會」舉行成立大會，由立法院長游錫堃擔任會長。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.20）
▲第10屆立法院「台日交流聯誼會」舉行成立大會，由立法院長游錫堃擔任會長。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.20）
 
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