消失數月　馬雲現身與上百位教師視訊會面

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▲時隔數月，馬雲再度在視訊會議現身，向上百位中國鄉村教師致謝。（圖／翻攝微博）

馬雲今天在視訊會議中公開露面，似乎有意打破這些傳聞，馬雲公益基金會證實，2015年後每年臘八節，基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲也總是排除萬難現身，為鄉村教師、校長頒獎，這是馬雲和鄉村教師們的「約定」，阿里巴巴集團及馬雲公益基金會也發布了相關文章。



馬雲今日的露面，也讓阿里巴巴的股價直線上升，直逼260點，與昨日相比上升了6.06個百分點。網友直稱，「誰提前知道馬雲老師露面，肯定大賺一筆。」