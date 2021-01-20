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消失數月　馬雲現身與上百位教師視訊會面

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-20 16:45:57

馬雲阿里巴巴
▲阿里巴巴創辦人馬雲去年十月起就沒有公開露面，1月20日在一場視訊會議中現身。（圖／美聯社／達志影像）
中國電商阿里巴巴（Alibaba Group）創辦人馬雲自從2020年10月公開批評中國金融體制扼殺企業創新之後，傳被中國監管部門「高度關照」，螞蟻集團（Ant Group）更被暫緩上市。時隔兩個多月沒有公開露面，馬雲今（20）日現身一場視訊會議，和近百位鄉村教師線上碰面。
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馬雲在視訊會議中說，每年臘八節，他都與鄉村教師們有約，過去五年的這一天，都在三亞聚辦頒獎儀式，向老師致謝。今年因為疫情影響，大家不能在三亞見面，但約定不會變，對老師的致敬不會缺席。過去半年，許多基金會夥伴在鄉間走訪，搜集了許多感人的故事，中國有290萬的鄉村教師，未來他要更投入鄉村教育。馬雲並說，「等疫情過去了，我們再見面！」
▲時隔數月，馬雲再度在視訊會議現身（圖／翻攝微博）
▲時隔數月，馬雲再度在視訊會議現身，向上百位中國鄉村教師致謝。（圖／翻攝微博）
2020年馬雲公開批評中國金融體制後不久，11月2日馬雲等螞蟻集團高層就被中國監管機構約談，隔天螞蟻上市急喊卡，中國當局並聲稱，同為馬雲創辦的阿里巴巴集團涉嫌壟斷。而後馬雲神隱將近三個月，甚至缺席自己製作的節目決賽，令全世界都在問「馬雲去哪裡了？」外界猜測馬雲恐怕凶多吉少。

馬雲今天在視訊會議中公開露面，似乎有意打破這些傳聞，馬雲公益基金會證實，2015年後每年臘八節，基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲也總是排除萬難現身，為鄉村教師、校長頒獎，這是馬雲和鄉村教師們的「約定」，阿里巴巴集團及馬雲公益基金會也發布了相關文章。

馬雲今日的露面，也讓阿里巴巴的股價直線上升，直逼260點，與昨日相比上升了6.06個百分點。網友直稱，「誰提前知道馬雲老師露面，肯定大賺一筆。」

▲馬雲出現後，阿里巴巴股價急升。（圖／翻攝微博）
▲馬雲出現後，阿里巴巴股價急升。（圖／翻攝微博）
 
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