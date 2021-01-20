楊志良捷運內脫口罩遭轟 鄭照新：八九月防疫等級不同
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-20 14:47:58｜2021-01-20 14:50:09
近日前衛生署長楊志良因「開除染疫醫師」，深陷言論風波，現在又遭爆在捷運內脫口罩講電話的照片，引來民眾罵聲連連﹔對此，國民黨文化傳播委員會副主委鄭照新在臉書發文力挺楊志良，他表示，這張是去年夏末秋初的照片，當時防疫等級與現在完全不同，「實在不知道和現在造成院內感染有啥關聯」。
鄭照新說，去年八九月防疫等級與現在完全不同，我實在不知道和現在造成院內感染有啥關聯，是要證明楊志良造成北部某醫院感染嗎？會附和的人沒有證明楊志良說錯了什麼，反而證明台灣公民邏輯推廣需繼續加強。鄭照新認為，楊志良已經表明是在檢視醫院的SOP有無按實操課，現在連部長陳時中也開始按著同樣的方向檢討，痛批「綠營是在激憤什麼？」
針對楊志良的言論風波，鄭照新也表示，楊志良討論的都是這間北部醫院的責任，但是在全國防疫的大方向上還是呼籲要全力挺時中，綠營人士拼了命的攻擊楊志良，「反倒顯得有些怕責任向上延燒的心虛了吧」。
最後，鄭照新也貼上去年6月4日的媒體報導，當時指揮中心宣佈，尖峰時段搭捷運一定要戴口罩，「但若離峰、車廂空曠能保持社交距離的話，可不用戴」，力挺楊志良﹔文末更標註「＃所以台北捷運七八月間有感染案例嗎」、「＃那時時中部長還去演唱會唱歌勒」、「＃難道去年6月4號的措施只是為兩天後造勢嗎」、「＃真是不知今夕何夕」等語，諷刺意味相當明顯。