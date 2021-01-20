海大研發玉山衛星 最快22日美國基地升空
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-20 15:44:16｜2021-01-20 16:40:19
國立臺灣海洋大學團隊所研發的「玉山衛星」，最快將在台灣時間1月22日晚間，將搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭(Falcon 9) 在美國卡納維爾角空軍基地升空﹔海大指出，這是國內首次大規模立方衛星發射活動，有助開拓我國海事衛星創新事業。
海大高聖龍副教授研究團隊研發自動識別系統（AIS）及自動封包回報系統(APRS)裝載於玉山衛星，AIS可蒐集全球海上交通資料與海水文氣象的大數據資料。團隊經由副校長李明安輔導，針對玉山衛星與AIS海大地面站應用於漁業資源管理與海上氣象資訊蒐集，並對沿海地區廣播水文氣象資訊，提升漁場管理的效率與效能，全面監測海事交通。
海大指出，不只偵測船隻，玉山衛星上的APRS接收器也能接收車輛APRS發射器發出的訊息，做交通監控，並且可以接收地面裝置發出的APRS訊息，進行大範圍的環境監測。
海大表示，科技部109年啟動小型立方衛星計畫，由國家實驗研究院國家太空中心公開遴選3組立方衛星研發團隊，製作1.5U、2U、3U三枚立方衛星，皆由國內團隊自主研製，分別取名為「玉山」、「堅果」、「飛鼠」衛星，軌道高度在 450~600 公里間。海大研究團隊研發的「玉山衛星」尺寸1.5U，是本次尺寸最小的立方衛星，一個單元(1U)為邊長 10 公分的立方體，每單位重量不超過 1.33 公斤﹔立方衛星優點為成本較低，適合實驗性質、先期驗證性質的任務，其標準化、模組化規範亦可減少運輸與發射成本。