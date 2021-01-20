NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

海大研發玉山衛星　最快22日美國基地升空

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-20 15:44:16｜2021-01-20 16:40:19

▲國立臺灣海洋大學團隊所研發的「玉山衛星」，最快將在台灣時間1月22日晚間在美國卡納維爾角空軍基地升空，玉山衛星尺寸1.5U，是本次發射尺寸最小的立方衛星。（圖/海洋大學提供）
▲國立臺灣海洋大學團隊所研發的「玉山衛星」，最快將在台灣時間1月22日晚間在美國卡納維爾角空軍基地升空，玉山衛星尺寸1.5U，是本次發射尺寸最小的立方衛星。（圖/海洋大學提供）
國立臺灣海洋大學團隊所研發的「玉山衛星」，最快將在台灣時間1月22日晚間，將搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭(Falcon 9) 在美國卡納維爾角空軍基地升空﹔海大指出，這是國內首次大規模立方衛星發射活動，有助開拓我國海事衛星創新事業。
我是廣告 請繼續往下閱讀
海大高聖龍副教授研究團隊研發自動識別系統（AIS）及自動封包回報系統(APRS)裝載於玉山衛星，AIS可蒐集全球海上交通資料與海水文氣象的大數據資料。
團隊經由副校長李明安輔導，針對玉山衛星與AIS海大地面站應用於漁業資源管理與海上氣象資訊蒐集，並對沿海地區廣播水文氣象資訊，提升漁場管理的效率與效能，全面監測海事交通。

▲玉山衛星（圖/海洋大學提供）
▲海大指出，不只偵測船隻，玉山衛星上的APRS接收器也能接收車輛APRS發射器發出的訊息，做交通監控，並且可以接收地面裝置發出的APRS訊息，進行大範圍的環境監測。（圖/海洋大學提供）
海大指出，不只偵測船隻，玉山衛星上的APRS接收器也能接收車輛APRS發射器發出的訊息，做交通監控，並且可以接收地面裝置發出的APRS訊息，進行大範圍的環境監測。

海大表示，科技部109年啟動小型立方衛星計畫，由國家實驗研究院國家太空中心公開遴選3組立方衛星研發團隊，製作1.5U、2U、3U三枚立方衛星，皆由國內團隊自主研製，分別取名為「玉山」、「堅果」、「飛鼠」衛星，軌道高度在 450~600 公里間。
海大研究團隊研發的「玉山衛星」尺寸1.5U，是本次尺寸最小的立方衛星，一個單元(1U)為邊長 10 公分的立方體，每單位重量不超過 1.33 公斤立方衛星優點為成本較低，適合實驗性質、先期驗證性質的任務，其標準化、模組化規範亦可減少運輸與發射成本。
關鍵字

NOW民調中心

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
49.34%50.66%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀