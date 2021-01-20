美國WHO執委會再次發言挺台 強調台灣應以觀察員加入
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-20 15:36:00
世界衛生組織（WHO）1月18日起至20日舉行第148屆執行委員會議，美國代表繼18日於議程上呼籲中國公開新型冠狀病毒（COVID-19）資訊，19日再次發言挺台，稱讚台灣的防疫經驗以及貢獻，支持台灣以觀察員的身份參與組織。
世界衛生組織派遣的專家小組14日抵達疫情最早爆發的地方：中國武漢，進行病毒溯源工作。美國衛生部全球事務辦公室主任格瑞斯比 （Garrett Grigsby）18日發言要求中國允許WHO專家小組採訪武漢的醫療人員、病患以及病毒實驗室的工作人員，並要求中國政府分享動物實驗等相關數據，因為WHO有義務確保調查工作客觀且可信的進行。格瑞斯比19日表示，WHO成員國必須努力改革組織，包括在向聯合國要求額外資金的議題，以促進組織更有效率、透明同時保持獨立性的進行工作。此外，全世界在與流行疾病抗爭的過程中也要一同致力於提振經濟。
格瑞斯比也提到台灣，美國必須強調台灣在COVID-19疫情上的經驗與貢獻，台灣在疫情期間展現更好的應對能力，美國認為台灣應該成為WHO的觀察員，才能完整的參與組織的技術性工作，讓全球在預防未來可能發生的疫情、公共衛生緊急事件有更完善的決策。
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