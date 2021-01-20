影／美國準國務卿布林肯警告中共　武力犯台將是嚴重錯誤

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被問到上任30天內會針對新疆情事拿出什麼作為，布林肯指出，他會檢視有哪些可採取的方法，並確保美國沒有進口涉及新疆強迫勞役的商品，或是出口可能被中國用來進一步壓迫人民的技術或設備。



▲即將卸任的蓬佩奧，稍早將中國對新疆的政策定調為種族滅絕。（圖／美聯社／達志影像）。

美國新內閣將在陸續舉行人事聽證會後，由委員會對提名案投票，再交至參議院全院審議，獲得半數議員支持即通過。