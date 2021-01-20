影／美國準國務卿布林肯警告中共 武力犯台將是嚴重錯誤
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-20 17:30:17｜2021-01-20 18:47:04
美國參議院外交委員會於當地19日舉行準國務卿布林肯（Anthony Blinken）的人事聽證會，布林肯特別提及台灣，並認同川普 （Donald Trump）對於中國強硬的政策方向。布林肯保證拜登（Joe Biden）上任後會延續對台承諾、確保台灣自衛能力，期盼台灣在國際上能扮演更重要的角色。
美國第46任總統將於20日正式上任，相關新內閣也陸續舉行人事聽證會，今天外交委員會主席里契（James Risch）開場致詞便表示「台灣是重要戰略之一」，國務卿提名人布林肯則表示，中國無疑是對美國最大的威脅，美中關係對抗成分增加，一定有競爭部分、但雙方仍有合作的可能性，而對於川普採取強硬的對中政策，布林肯表示認同。會中，共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）提問，將來美國政策要如何保護台灣的民主？布林肯表示，長期以來美國對台灣的承諾都是跨越黨派而堅定的，利如台灣關係法、美中公報等，未來會對這些多做研究。他並承諾，除了確保台灣擁有阻擋侵略的能力以外，也希望看到台灣更廣泛地融入國際社會，在國際組織間尋找能讓台灣加入的方式。台灣的民主典範、處理新冠肺炎的能力等等，有很多能讓我們學習的面向。
布林肯並說，「若中國以武力侵犯台灣，那將是很嚴重的錯誤。」
針對現任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早將中國對新疆維吾爾族的政策定調為「種族滅絕」（genocide），布林肯也表示贊同，布林肯指出，中國政府打壓並強迫男人、女人與孩童待在集中營，試圖「再教育」並干涉維吾爾族社會的行為，這些作為都顯示北京正進行種族滅絕，我同意國務院的調查結果。
被問到上任30天內會針對新疆情事拿出什麼作為，布林肯指出，他會檢視有哪些可採取的方法，並確保美國沒有進口涉及新疆強迫勞役的商品，或是出口可能被中國用來進一步壓迫人民的技術或設備。
美國新內閣將在陸續舉行人事聽證會後，由委員會對提名案投票，再交至參議院全院審議，獲得半數議員支持即通過。