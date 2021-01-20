楊志良脫口罩遭轟「是獵巫」？呂秋遠反擊：話不是這樣說

前衛生署長楊志良近日因「開除染疫醫師」，深陷言論風波，而現在又遭爆料在捷運內脫口罩講電話的照片，引起民眾不滿，對此，律師呂秋遠也在臉書發文，表示關於楊志良脫掉口罩，在捷運上講電話這件事，一定會有人幫他緩頰，甚至認為這樣的行為太過份，也會覺得這「簡直就是在獵巫，難道只要批評政府或醫護人員防疫措施，就該被廣大網友霸凌嗎」，但呂秋遠也反轟「話不是這樣說的」。

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「政府、醫護人員、防疫人員與大部分民眾，為了維繫台灣的日常生活能繼續安穩，已經努力一年了。這段期間，歷經了數次惡戰，包括軍艦、醫院、社區等等風險，我們都這樣經歷過了」，呂秋遠無奈表示，真的，大家都很辛苦、很累。看看旅遊業的狀況，很多人轉業或失業。看看餐飲業的狀況，很多餐館都瀕臨或已經倒閉。看看飯店業的狀況，連大型旅館或連鎖酒店都已經虧損或歇業停業。許多公司派駐在外的人員無法返鄉，而且時刻要擔心罹患瘟疫，因此增加的成本哪裡有辦法計算」？

呂秋遠也提到，不過至少我們境內外的感染人數，還沒有超過1000人，這是一年來的成績，大概是中型嚴重程度國家的半天數量。而防疫中心成立一年了，這段時間沒有封城，也沒有大規模限制人民營業居住移動自由，「如果不是指揮中心的集體決策，而是交給捷運上脫口罩講電話的楊前署長擔任指揮官，現在會是什麼狀況？他可是號稱公共衛生專家」。



一年了，面對這隻新型病毒，所有人類毫無經驗，只能從錯誤中學習，只要有新的壓制方法，他們就會又演化成更厲害的變種，呂秋遠提及，「抵抗一年，沒有大規模確診、社區感染，只是零星個案，『就算』是醫護人員有疏失，我說發『就算』，那又怎樣？嚴以待人，寬以利己，是怎樣用的嗎？一般人民，小至不能出國、公共場合戴口罩，大至失業、隔離14天，乃至於失去健康，誰不是忍著、含著，只為了希望疫情趕快過去，台灣成為真正安全的應許地」？



▲律師呂秋遠在臉書發文全文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

而這場疫情，非常嚴峻。呂秋遠感嘆，SARS也不過半年就結束，但是武漢肺炎不知道伊于胡底，人民需要專業的帶領，而現在最多的專業人員就是在指揮中心，所以當然要盡力聽從疫情指揮中心在疫情上的調度。但是楊前署長卻一再打擊醫護人員士氣，自己在捷運上不戴口罩，他是衛生署前署長，又是公共衛生「專家」，擁有強大的話語權，他的防疫言行當然會受到矚目。這跟一般人嚷著要開除醫師，那是不一樣的。





呂秋遠繼續說道，「如果公衛專家、前衛生署長，都不願意遵守疫情指揮中心的指示，在捷運上講電話戴口罩，又如何能責怪醫護人員沒有警覺心，甚至要開除。這場戰爭，已經一年，犧牲太多、責任太大，士兵被流彈波及，真的不該以士兵鬆懈而攻擊傷兵，縱然他們或許可能有些不察，就算有鬆懈，也是因為病毒太新、太難以掌握，他們因為累而鬆懈，要開除士兵的人是因為爽而鬆懈，前方吃緊，後方緊吃，這樣對嗎」？





接下來，就是或許開始會有人開始恐慌或製造恐慌，對桃園地區的居民排斥，乃至於分裂全體民眾，繼續攻擊防疫中心無能、換掉陳時中。呂秋遠也在文末呼籲民眾，「千萬沉住氣，我們已經過了現世安穩的一年，我們值得擁有第二年。請大家多鼓勵、少批評、尊重專業、多洗手、戴口罩、保持社交距離，即使有人染疫，也多予諒解與鼓勵。病毒一直在演化、疫情持續在擴散，但無論如何，我們都會感謝指揮中心、醫療人員、多數人民這一年的努力」。（編輯：郭佩蓉）