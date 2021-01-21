寶寶打噴嚏　是天冷衣服穿不夠？醫師：當心是過敏

天氣轉冷，寶寶鼻涕、噴嚏交替不停歇，只是因溫差影響，幾天後就會就好嗎？醫師提醒，這可能是寶寶過敏的表現！員林長頸鹿小兒科賴昇層醫師說明，感冒與過敏皆會造成寶寶流鼻涕與打噴嚏，爸媽可先就鼻涕顏色、發燒來做初步判斷。感冒引起的鼻涕顏色偏黃，且會合併咳嗽、發燒，約一周左右康復；過敏產生的鼻水則較清澈，不會發燒，但症狀將時好時壞持續好一陣子。許多家長不了解寶寶其實是過敏，導致耽誤最佳預防時機，使過敏更加嚴重。

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家長忽視過敏徵兆的案例並不少見，賴昇層醫師便曾遇過一位兩、三歲的小病患，過敏發作至就醫時已經幾乎喘不過氣，只能盡快轉介到大醫院急診做處理，細究原因才發現，小朋友只要感冒就容易會喘，但家長習以為常，認為過陣子就會好，才釀成症狀加劇。因此賴昇層醫師呼籲，「過敏進行曲」被誘發後是不可逆的，在這條不歸路上不僅小朋友難受，爸媽照顧起來也很辛苦。

研究：2歲前若輕忽過敏預防 嚴重者恐持續至成年期仍難改善





一旦過敏反應被誘發，一連串過敏症狀將如同進行曲一般，接續出現在寶寶身上。嬰幼兒時期時，一般優先表現在皮膚或是腸胃道上，例如皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎、脹氣、頻繁吐奶、腸絞痛等；隨年紀增長後，過敏很可能轉移至呼吸道方面，出現過敏性鼻炎、氣喘、呼吸有咻咻聲或長時間的咳嗽等症狀。如此種種症狀，將陸續出現伴隨寶寶一輩子，都是醫師不樂見、爸媽看了心疼的。





誘發過敏後，很難隨著孩子長大而自癒，僅能盡力控制。根據賴昇層醫師經驗，對於呼吸道過敏、氣管較敏感的小朋友，幼稚園時期約5位中有1位可控制降低復發率，到了國高中以後比例則轉為20位中僅有1為能控制良好。另外，根據「異位性皮膚炎的臨床實證研究」指出，若小朋友兩歲以前有過敏徵兆卻無立即採取行動預防，症狀將持續到成年期，且會陸續誘發氣喘及呼吸道過敏。





為避免寶寶過敏，爸媽可以從環境及飲食上努力預防。有鑑於空汙、PM2.5等環境因素無法短時間改變，飲食的控制將更為關鍵，研究顯示，在一歲半前有近五成寶寶因牛奶蛋白與雞蛋誘發過敏，因此，賴昇層醫師建議盡量哺餵母乳至六個月，不僅母乳的蛋白質分子的大小最適合寶寶吸收，也最能有效預防過敏。但媽媽若因個人因素不便繼續哺餵母乳，可以挑選「精準定位水解配方」來做銜接。





醫師：精準定位水解技術才能切斷刺激蛋白片段 有效防敏





賴昇層醫師分享，當年自己在為孩子挑選水解配方的訣竅，主要首選經過大規模臨床實證的廠牌，確保能精準鎖定並切斷容易引起過敏的蛋白片段，再將之轉換成溫和的牛奶蛋白，更適合寶寶吸收，也能透過這些小片段，逐步訓練寶寶腸胃道耐受性，未來再遇到類似刺激時，更不易復發過敏。

賴昇層醫師也提醒，有些爸媽誤信配方經水解後，營養會被打折扣，但這其實只是蛋白質的分子大小改變而已，水解配方的營養價值依然完整，好比吃整片西瓜跟打成西瓜汁飲用的差別，都是經國家認可的配方，可放心讓寶寶使用。



**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**



