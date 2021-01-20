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英媒紀錄片揭露　中國隱匿病情造成全球大流行

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-20 18:26:07

▲（圖／翻攝ITV）
▲英國獨立電視台日前公開一支紀錄片，有武漢醫生在片中承認，中國在2019年12月底就知道新冠肺炎病毒可以人傳人。（圖／翻攝ITV）
英國獨立電視台（ITV）日前公開一支紀錄片，有武漢醫生在片中承認，中國在2019年12月底就知道新冠肺炎病毒可以人傳人，但地方政府要求醫院隱瞞事實，不願公開真相。
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世界衛生組織（WHO）調查小組的其中一名教授多明尼克（Dominic Dwyer）受訪時表示，他認為根本找不到案例0（即傳染源頭），有更多證據顯示中國隱瞞病毒的起源，以及在病毒傳染初期試圖粉飾太平。
▲爆發不明原因肺炎的武漢華南市場。（圖／翻攝自《香港
▲武漢華南海鮮市場被中國宣稱是新冠肺炎的起源地，然而英國媒體紀錄片揭示中國「並沒有說實話」。（圖／翻攝自《香港 01 》）
在ITV記者秘密拍攝下，一名武漢的醫院內部人士承認，2019年12月底就有死亡個案出現，他說：「實際上，在2019年12月底或2020年1月初，我認識的人的親戚當中就因為感染病毒而死亡，許多與他同住的人亦被傳染。」另外當局也無視可能造成病毒大肆傳播的農曆新年活動，只因為這些活動能表現出安全和樂的景象。

紀錄片訪問了多名傳染病學者的看法，台灣疾病管制署副署長、傳染病學專家羅一鈞表示，倘若中國對疫情可以公開、透明處理，並迅速向全球提出警告及資訊，一開始就能避免疫情全球大流行。

研究人類健康生物學基礎的克里克研究所（Francis Crick Institute）行政總裁納斯（Paul Nurse）形容，新冠肺炎傳播速度是一發不可收拾，「數百年前，要花兩、三、四、五年時間才能擴散的病毒，現在只需24小時能傳播出去，像是澳洲內陸的森林大火。」

種種跡象都顯示，中國對於新冠肺炎疫情的處理態度，可能是讓病毒在全球肆虐的元兇。
 

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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