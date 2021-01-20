英媒紀錄片揭露　中國隱匿病情造成全球大流行

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在ITV記者秘密拍攝下，一名武漢的醫院內部人士承認，2019年12月底就有死亡個案出現，他說：「實際上，在2019年12月底或2020年1月初，我認識的人的親戚當中就因為感染病毒而死亡，許多與他同住的人亦被傳染。」另外當局也無視可能造成病毒大肆傳播的農曆新年活動，只因為這些活動能表現出安全和樂的景象。
紀錄片訪問了多名傳染病學者的看法，台灣疾病管制署副署長、傳染病學專家羅一鈞表示，倘若中國對疫情可以公開、透明處理，並迅速向全球提出警告及資訊，一開始就能避免疫情全球大流行。
研究人類健康生物學基礎的克里克研究所（Francis Crick Institute）行政總裁納斯（Paul Nurse）形容，新冠肺炎傳播速度是一發不可收拾，「數百年前，要花兩、三、四、五年時間才能擴散的病毒，現在只需24小時能傳播出去，像是澳洲內陸的森林大火。」
種種跡象都顯示，中國對於新冠肺炎疫情的處理態度，可能是讓病毒在全球肆虐的元兇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。