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姪子盜領阿姨存款　二度違停遭警逮獲

記者蔡佳宏/高雄報導

2021-01-20 20:25:42

▲員警調閱相關監視器，發現竊嫌是剛車輛違停農會前的羅姓男子。（圖／旗山分局提供）
▲員警調閱相關監視器，發現竊嫌是剛車輛違停農會前的羅姓男子。（圖／旗山分局提供）
美濃一名卓姓婦人午休起床，發現桌上的存摺、印章不見了，懷疑遭人竊盜，立即報案請求警方協助，員警接獲報案後，立即調閱相關監視器，發現竊嫌是剛車輛違停農會前的男子，於是立即前往犯嫌的住家，果真在前往犯嫌住家途中查獲竊嫌，順利追回婦人的辛苦錢。
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警方通知盧姓婦人至所指認，驚覺犯嫌竟是自己最熟識的姪子，於是向警方表示不願提告也不追究，但竊盜是屬公訴罪，警方全案調查完畢後仍依竊盜罪嫌移送法辦；婦人除了感到失望，對於警方積極偵辦查獲竊嫌並迅速追回自己的辛苦錢，表示感激。
日前美濃分駐所警員李志鵬、楊琇雯擔服巡邏勤務，到美濃農會簽巡時，發現一輛白色汽車違規停車在農會門口，於是警方上前盤查並勸導駕駛人將車停放至安全、無妨礙交通的地方。勸導後，警方即恢復巡邏勤務，此時無線電的另一頭通報，疑似有竊盜案件，接獲通報的警員，旋即開車至現場，報案人卓姓婦人表示，睡午覺時，有聽到翻東西的聲音，於是下樓查看，發現農會存摺、印章遭人竊取，但嫌犯早已不見蹤影，於是打110報案並致電農會止付存款餘額，但農會行員表示帳戶已被提領48萬。

▲警方發現犯嫌的車輛又違停，這次是停在郵局前面。（圖／旗山分局提供）
▲警方發現犯嫌的車輛又違停，這次是停在郵局前面。（圖／旗山分局提供）
警方馬上趕到農會調閱監視器，發現提領婦人存款的是剛剛盤查違停的羅姓男子(78年次)，於是調閱剛盤查的資料，欲前往羅姓犯嫌的住宅，果真在前往犯嫌住家的途中，發現犯嫌的車輛又違停了，但這次是停在郵局前面，警方見狀，立即迴轉前往郵局，逮獲犯嫌，羅姓犯嫌表示剛領的48萬，有一半已拿去還賭債，10萬放至自己的戶頭，剩下的現金放在身上自己留用，因積欠地下錢莊債務，年關將近又遭到討債，被逼的走投無路，所以才會趁阿姨熟睡的時候，下手偷取阿姨的辛苦錢來還債。
旗山警分局長游永中呼籲，貴重物品不可放置放置明顯處，應妥加收藏，切勿因短暫的方便，疏於看管，讓竊嫌有機可趁，導致因小失大。
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