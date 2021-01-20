姪子盜領阿姨存款　二度違停遭警逮獲

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日前美濃分駐所警員李志鵬、楊琇雯擔服巡邏勤務，到美濃農會簽巡時，發現一輛白色汽車違規停車在農會門口，於是警方上前盤查並勸導駕駛人將車停放至安全、無妨礙交通的地方。勸導後，警方即恢復巡邏勤務，此時無線電的另一頭通報，疑似有竊盜案件，接獲通報的警員，旋即開車至現場，報案人卓姓婦人表示，睡午覺時，有聽到翻東西的聲音，於是下樓查看，發現農會存摺、印章遭人竊取，但嫌犯早已不見蹤影，於是打110報案並致電農會止付存款餘額，但農會行員表示帳戶已被提領48萬。
警方馬上趕到農會調閱監視器，發現提領婦人存款的是剛剛盤查違停的羅姓男子(78年次)，於是調閱剛盤查的資料，欲前往羅姓犯嫌的住宅，果真在前往犯嫌住家的途中，發現犯嫌的車輛又違停了，但這次是停在郵局前面，警方見狀，立即迴轉前往郵局，逮獲犯嫌，羅姓犯嫌表示剛領的48萬，有一半已拿去還賭債，10萬放至自己的戶頭，剩下的現金放在身上自己留用，因積欠地下錢莊債務，年關將近又遭到討債，被逼的走投無路，所以才會趁阿姨熟睡的時候，下手偷取阿姨的辛苦錢來還債。
旗山警分局長游永中呼籲，貴重物品不可放置放置明顯處，應妥加收藏，切勿因短暫的方便，疏於看管，讓竊嫌有機可趁，導致因小失大。