台南「數魚歌」面臨失傳 蔡昌憲：差點哭出來
記者羅凌筠/綜合報導
2021-01-20 20:00:00
蔡昌憲受公視《我家住海邊》之邀，前往台南七股區篤加村體驗傳統漁法，從小在貢寮漁村長大的他坦承，知道要和小夥伴黃承毓學「數魚歌」時頗有信心，認為自己是半個歌手出身，「我跟海的情感就像家人一樣」，兩人還一同高歌盧廣仲的《魚仔》，等到實際開始練習用歌唱方式算魚，才發現最大難題是算數差，蔡昌憲大喊：「根本還先不要講唱歌，光只是加減都有問題。」
協助教學「數魚歌」的當地居民邱淡阿公說，早期篤加社區幾乎全村都養虱目魚，當時虱目魚苗仰賴沿海捕獲的天然苗，為了精確計算魚苗數量，會僱用專門的數魚工現場算魚，「數魚歌就是5、6個人一起唱最好聽。」此話一出讓蔡昌憲相當驚訝難道不會互相干擾，黃承毓則接話，「這就是有沒有專心的問題」，引得蔡昌憲笑回：「我這是被嗆了嗎？」兩人也在篤加村協助當地的魚塭工作、參與魚苗過篩作業，並第一次聽到村落耆老們同時開唱「數魚歌」，讓蔡昌憲非常震驚，自認學得起來的信心逐漸被擊垮，「我越認識它，越覺得難以達到那種境界。」但同時也深受感動，感嘆這麼美的文化呈現在自己面前，卻也即將失傳，蔡昌憲直言：「我當時在想，很怕以後再也聽不到現場版了，真的差點哭出來。」