NOW辯風向／孩子大學學費父母該買單？黃鐙輝霸氣反對

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《NOW辯風向》2021年新規則就是未事先分好正反方陣容，而是由六位來賓各自考慮後，再自行選擇擔任正方或反方。最終來賓隊萁媽、黃豪平與學生隊的畢瑩瑩選擇正方，黃鐙輝則與關閎文、左丹奴兩人結成反方聯盟。
正方先派出萁媽申論，她也強調「父母就該幫小孩付學費，避免小孩為了錢半工半讀，讓學業成績也受到影響」，萁媽甚至加碼「買田買地也要幫孩子付」。而身為女婿的黃鐙輝一聽完，立刻大喊「媽我最近想要去讀研究所，你可以幫我付錢嗎？」卻慘遭無情回絕。
反方則派出三個孩子的爸爸黃鐙輝出戰申論，「我覺得要讓小朋友從小就知道，什麼叫做錢的概念，提早有自我負責、獨立的感覺。像我自己小時候因為家境清寒，從高中就開始工讀，甚至大學考國立二專也是因為知道私立學費很貴才努力讀書，但到二技開始玩音樂，成績退步只能考到私立，我反而更認真工讀，填補上學費，因此半工半讀會影響成績，其實都是自己時間管理的問題」。而關閎文、佐丹奴皆認為「花自己的錢，孩子才會認真學習」。
節目隨後進入正反方質詢時間，正方仍堅持「家長付學費是應盡責任」；反方則辯駁「18歲已經成年，應該自己承擔未來」。在質詢過後，網友的投票數據顯示，支持正方「父母該付學費」比例到達50%上升12%，成功與反方戰成平手。
最後雙方在答詢網友問題時，黃鐙輝也再度強調「專不專心學習是孩子自己意志力的問題，跟有沒有學貸或半工半讀無關」。不過卻在度遭岳母萁媽打臉「你老婆都最後一名」，讓黃鐙輝講到一半又啞口無言。節目尾聲也公布網友最終投票結果，支持正方「父母該付學費」又上升至67%，成功上演逆轉秀。
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