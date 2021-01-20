「無名氏」持續11年捐款 侯友宜：嘉惠200萬名弱勢族群
記者陳志仁/新北報導
2021-01-20 23:52:03
為善不欲人知，「無名氏」今年再度捐贈2000萬善款至「新北好日子愛心大平台」！新北市長侯友宜今(20)日表示，非常感謝「無名氏」對市府團隊的肯定，連續11年來從無間斷，今年依舊發揮愛心，已嘉惠超過200萬名的弱勢族群。
侯友宜說，「無名氏」連續11年捐贈善款，至今累計捐款高達2億1000萬元，非常感謝他對市府團隊的肯定；市府110年將持續善用無名氏捐款，推動更多創新、有效益的計畫，如推動獨老五福樂活服務計畫，並持續辦理敬老眼鏡、長春固齒塗氟計畫、育兒寶貝袋，及建教合作圓夢獎助方案，讓「無名氏」對新北市民的愛與關懷，充分發揮效益。侯友宜指出，「新北市好日子愛心大平台」的成立，就是相信這個社會不只1個「無名氏」，有許多熱心的民眾、團體及企業都有一份關懷、回饋社會的心，透過好日子愛心大平台，私公協力，讓想要行善的人有出處，需要幫助的人有資源；至今媒合的成果已超過18億，感謝所有圓夢英雄，促成台灣最美麗的風景！新北市政府表示，市府也不負期待，11年來運用無名氏的善款，讓社會局、勞工局、教育局、文化局及衛生局等5個局處，執行多達48項關懷弱勢福利方案，共嘉惠超過200萬名老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群；更推動社區智慧照顧計畫，利用資訊管理系統隨時追蹤長輩身體的健康狀況。