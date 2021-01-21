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秋後算帳！拜登甫就任美國總統　中國宣布制裁蓬佩奧等人

國際中心詹凌瑀/綜合報導

2021-01-21 03:00:27｜2021-01-21 03:00:40

▲美國國務院9日宣布取消美台交往限制，被視為雙邊關係一大進展。美國國務卿蓬佩奧11日表示，他希望美方老早以前就這麼做，並強調這些並非倉促決定，而是經過考量後的作為。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部布制裁剛卸任的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等28名川普政府高層。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統拜登宣誓就職成為美國總統不到半小時，中國外交部隨即出招反制，宣布制裁剛卸任的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等川普政府高層，中國外交部網站公布的內容顯示，共有28人遭到制裁。
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中國外交部宣稱，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。
中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括川普政府的國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、助理國務卿史達偉（David Stilwell）、副國家安全顧問波廷傑（Matthew Pottinger）、衞生部長阿扎爾（Alex Azar）、副國務卿克拉奇（Keith Krach）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以及前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、曾任首席白宮策略顧問的班農（Stephen Bannon）等。
上述受制裁的人員及其家屬禁止入境中國和香港、澳門，他們及其相關企業、機構也被限制與中國打交道、做生意。
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