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彭斯出席拜登就職典禮　為繼任者賀錦麗鼓掌

中央社

2021-01-21 09:00:12

彭斯
▲美國卸任副總統彭斯與夫人凱倫出席新總統拜登的就職典禮，而沒有前往歡送卸任總統川普的儀式。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國卸任副總統彭斯與夫人凱倫今天出席新總統拜登的就職典禮，而沒有前往歡送卸任總統川普的儀式。彭斯為新任副總統賀錦麗鼓掌，典禮後賀錦麗送彭斯夫婦離去。
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川普沒有出席拜登的就職典禮，彭斯（Mike Pence）則和夫人凱倫（Karen）現身，並在賀錦麗（KamalaHarris）抵達國會大廈的典禮會場時鼓掌歡迎。
美聯社報導，在典禮結束後，賀錦麗與丈夫任德龍（Doug Emhoff）在國會大廈台階上與彭斯夫婦告別。雙方站著交談幾分鐘，還露出笑容，隨後彭斯夫婦才上車離開。

依照傳統，本應由新總統拜登送卸任總統川普離開會場，但因川普未出席，改成賀錦麗送彭斯。

共和黨籍的彭斯曾任印第安納州州長。路透社報導，知悉內情人士表示，彭斯夫婦搭機飛往印第安納州哥倫布市（Columbus），回到老家，將受到當地支持者和親友歡迎。他們計畫在今年稍後遷回印第安納州居住。

川普的支持者6日闖進國會山莊，當時有部分川粉揚言要絞死彭斯，因為他拒絕設法在國會推翻拜登贏得總統大選選舉人團投票的結果。

在川普4年任期期間，彭斯是他的死忠副手，但因未能力挺川普將選舉結果翻盤，遭到川普冷落，直到兩人卸任前雙方才尋求修補關係。

彭斯14日曾和賀錦麗通電話，這是卸任川普政府與拜登新政府間的最高層級接觸。
共和黨籍前總統小布希夫人蘿拉（Laura Bush）的幕僚長麥布萊德（Anita McBride）表示，川普拒絕出席拜登就職典禮是違背傳統的糟糕行徑。她讚揚彭斯近日的表現說：「儘管壓力沈重，他做了正確的事，沒有退縮。」（譯者：林治平）1100121
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