巴西總統團隊：若疫苗短缺恐釀政治危機

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畢竟，巴西現任政府與中國之間的衝突，可能導致中國出口疫苗原料給巴西的程序延遲，影響布坦坦研究所（Instituto Butanyan）和克魯茲基金會（Fiocruz）在巴西生產疫苗。
克魯茲基金會甚至已公布變更計畫，沒有條件再按照原先預定的時程表，2月在巴西生產英國牛津大學（Oxford）與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的新冠肺炎疫苗ChAdOx1nCoV-19。
克魯茲基金會所需的原料自去年12月即滯留中國，巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）評估指出，並非官僚問題阻礙中國出口疫苗原料到巴西，更多的是外交問題。
隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所則與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發新冠疫苗CoronaVac，根據聖保羅州政府與中國方面協商結果，研究所盼下週即可釋出一批原料，讓CoronaVac在巴西的生產不致停頓。
聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在疫情記者會上指出，布坦坦研究所的優勢在於隸屬與中國關係良好的聖保羅州政府，有別於聯邦政府。
換句話說，波索納洛的親信認為，除了讓多利亞搶先在聖保羅州推出新冠肺炎疫苗接種計畫外，巴西總統現在很可能被迫依賴過去他多次批評的疫苗CoronaVac，以免巴西的疫苗接種計畫中斷。
波索納洛的親信指出，巴西總統之前按照前美國總統川普相類似的外交政策，包括不斷攻擊中國，現在到了付出代價的時候；如果巴西因此短缺疫苗，已有調查顯示人民將究責總統。
外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araújo）今天在國會發言，否認政治外交問題影響最近幾週巴西與中國和印度協商進口新冠肺炎疫苗成品和原料。
除了進口中國原料生產牛津/阿斯特捷利康疫苗受延遲外，國家衛生監測局批准克魯茲基金會自印度進口的200萬劑牛津/阿斯特捷利康疫苗成品，也因印度政府尚未批准，交貨遙遙無期。（編輯：黃自強）1100121