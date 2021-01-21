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YouTuber大胃王丁丁爆「硬上男友人」　深夜81字回應了

娛樂中心／綜合報導

2021-01-21 09:39:08｜2021-01-21 09:43:47

▲大胃王丁丁被影射對男友人性侵未遂。（圖／大胃王丁丁臉書）
▲大胃王丁丁被影射對男性友人性侵未遂。（圖／大胃王丁丁臉書）
知名YouTuber「大胃王丁丁」個人頻道高達80萬追蹤數，臉書也有27萬粉絲，近日有網友暗指他涉嫌性侵未遂，事件在網路發酵，本人昨（20日）打破沉默，透過社群媒體回應。
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▲大胃王丁丁在網紅界小有名氣。（圖／大胃王丁丁臉書、YouTube）
▲大胃王丁丁在網紅界小有名氣。（圖／大胃王丁丁臉書、YouTube）
▲大胃王丁丁在網紅界小有名氣。（圖／大胃王丁丁臉書、YouTube）
▲大胃王丁丁在網紅界小有名氣。（圖／大胃王丁丁臉書、YouTube）
一名男網友昨在《Dcard》發文，指控2019年年底，自己借宿在某YouTuber家，睡前差點遭該位YouTuber性侵得逞，「他把我壓在床上，他已經脫了並且他說他很想要」，恐怖的過程讓他至今無法走出陰影，目前都還在吃身心科的藥，原PO同時透露「很會吃」、「也是男生」等關鍵字，不少人都猜測就是大胃王丁丁。
對於被傳性侵男友人，大胃王丁丁20日深夜在臉書、Instagram發出聲明，「關於謠言的不實抹黑，歡迎控訴者直接提告」，不齒爆料者用影射而不說出名字，規避法律責任，他也說明，會刪除影片是因為業配廠商不想受波及，才會把影片隱藏，「我所有留言都沒刪除，沒做的事我處之泰然。」

網友對大胃王丁丁的說法大多力挺，「雖然不知道發生什麼事，但追了丁丁兩年，我只能說，丁丁我永遠支持你」、「建議拍一集讓大家知道事情經過，大家都挺你」、「真的代表丁丁有紅了，人紅是非就多了，雖然不知道什麼事，但是丁丁加油！」

不過也有一些批判的聲音，「如果你認為不實指控，那你就替自己權益提告啊」、「退訂囉，有夠噁心」、「為什麼要強上人家」、「大頭症是真的吧！」（編輯：楊穎軒）
▲大胃王丁丁聲明全文。（圖／大胃王丁丁臉書）
▲大胃王丁丁聲明全文。（圖／大胃王丁丁臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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