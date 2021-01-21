中官媒喜「川普終於走了」！華春瑩：當然會懷念蓬佩奧

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綜合中國外交部及官媒《新華社》報導，新華社20日在其官方推特上貼出圖片，寫著「一路好走！川普！」（Good Riddance, Donald Trump!），引起關注。
中國外交部發言人華春瑩則是在20日的例行記者會中批評，蓬佩奧在過去幾年裡「撒了太多謊，放了太多毒」，其有關中國政府對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」等反人類行為是彌天大謊，直批陪佩奧的認定在中國當局看來就是「廢紙一張」。華春瑩狠批，卸任的美國國務卿是「以撒謊、欺騙而臭名昭著的美國政客，正在以其末日瘋狂和世紀謊言，把自己變成末日小丑和世紀笑話。」
不過，面對美國記者詢問「會不會想念蓬佩奧」華春瑩也回應，「of course」指蓬佩奧給他們帶來了很多的樂趣，每天都像在看一場大戲，而且是「free of charge」。華春瑩拐彎批評，蓬佩奧給自己以及給美國的國家形象、國家信譽造成的損害難以彌補的，對美國人民是一個非常大的悲哀。
中國外交部隨後宣布，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括特朗普（川普）政府中的蓬佩奧、納瓦羅（國安顧問，Peter Navarro）、奧布萊恩（國安顧問，Robert O’Brien）、史達偉（國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，David Stilwell）、波廷傑（副國家安全顧問，博明，Matthew Pottinger）、阿扎（阿薩爾，Alex Azar）、克拉奇、克拉夫特以及博爾頓（前國安事務助理，John Bolton）、班農（前總統顧問，Stephen Bannon）等。這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，被制裁人士及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。