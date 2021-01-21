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中官媒喜「川普終於走了」！華春瑩：當然會懷念蓬佩奧

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-21 10:25:51

中國外交部發言人華春瑩
▲中國外交部發言人華春瑩批評，川普政府的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是「末日小丑」。（圖／翻攝自中國外交部官網）
美國第45屆總統川普於當地時間週三（20）正式卸任，中國外交部及官媒馬上有所表態，中國外交部21日凌晨宣布美國「反華政客」嚴重干預內政、損害中國利益，對包括川普政府的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及曾經訪台的衛生部長阿薩爾（Alex Azar）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）、未能順利訪台的駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）等人實施制裁；中國官媒更是在推特上發文「一路好走！川普！」
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美國第45屆總統川普在拜登就職典禮前，最後一次搭乘總統專機「海軍陸戰隊一號」（Marine One）前往馬里蘭州的安德魯斯空軍基地，發表告別演說細數過去4年的政績，強調永遠會為美國人民奮鬥，再次祝福新上任的政府好運，但仍然隻字未提拜登。川普最後仍堅持不出席就職典禮，演說結束後便搭乘「空軍一號」（Air Force One）前往佛羅里達州。
綜合中國外交部及官媒《新華社》報導，新華社20日在其官方推特上貼出圖片，寫著「一路好走！川普！」（Good Riddance, Donald Trump!），引起關注。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲中國官媒新華社發推特寫道「一路好走！川普！」（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國官媒《環球時報》總編輯也沒有缺席批評川普的行列。（圖／翻攝自微博）
中國外交部發言人華春瑩則是在20日的例行記者會中批評，蓬佩奧在過去幾年裡「撒了太多謊，放了太多毒」，其有關中國政府對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」等反人類行為是彌天大謊，直批陪佩奧的認定在中國當局看來就是「廢紙一張」。華春瑩狠批，卸任的美國國務卿是「以撒謊、欺騙而臭名昭著的美國政客，正在以其末日瘋狂和世紀謊言，把自己變成末日小丑和世紀笑話。」

不過，面對美國記者詢問「會不會想念蓬佩奧」華春瑩也回應，「of course」指蓬佩奧給他們帶來了很多的樂趣，每天都像在看一場大戲，而且是「free of charge」。華春瑩拐彎批評，蓬佩奧給自己以及給美國的國家形象、國家信譽造成的損害難以彌補的，對美國人民是一個非常大的悲哀。

▲中國外交部發人回應，當然會想念帶來很多樂趣的蓬佩奧。（圖／翻攝自微博）
▲中國外交部發人回應，當然會想念帶來很多樂趣的蓬佩奧。（圖／翻攝自微博）
中國外交部隨後宣布，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括特朗普（川普）政府中的蓬佩奧、納瓦羅（國安顧問，Peter Navarro）、奧布萊恩（國安顧問，Robert O’Brien）、史達偉（國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，David Stilwell）、波廷傑（副國家安全顧問，博明，Matthew Pottinger）、阿扎（阿薩爾，Alex Azar）、克拉奇、克拉夫特以及博爾頓（前國安事務助理，John Bolton）、班農（前總統顧問，Stephen Bannon）等。這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，被制裁人士及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。
▲（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部宣布對「涉華問題上嚴重侵犯中國主權」的28名美國官員實施制裁，其中不乏曾經訪台的官員。（圖／翻攝自中國外交部官網）
 
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