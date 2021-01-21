入境客篩檢要價7千！他估算「合理費用」：不應趁火打劫

新冠肺炎持續升溫，越來越多國家要求入境旅客必須檢具3天內採陰的證明，而台灣的篩檢費是7000元，許多民眾都覺得「貴森森」，衛服部長陳時中回應：1.已經降價一次了。2.大陸是整批驗，我們是一個一個驗，比較精準。3.現在正處於作戰狀態，沒空想這些。對此，前立委沈富雄在臉書估算「合理費用」，認為「政府不應趁火打劫」。

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沈富雄以「7000元真的是貴森森！」為題發文，他表示，陳時中的三個回應都是僚氣十足，典型的時中作風。「7000元和英、美同價，但台灣的醫療處置費幾乎每一項都是美國的1/3以下，因為人力費用便宜，美國的最低薪資每小時美金15元，台灣則是新台幣150元。」

▲沈富雄臉書全文。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

沈富雄進一步指出，7000元中1000元是醫材及試劑費用，其餘6000元與人事費用相關，所以台灣的合理費用應在「3000-4000元」左右，只有把參與檢驗的醫護，及醫事人員的鐘點費調高到與美國同價，7000元才算說得過去。





文末，他也直言「我的估算如果不合理，請部長指教，否則，應立刻降價。出國的人雖然相對富裕，但政府也不應該孤行獨市，趁火打劫。」（編輯：許苡晴）