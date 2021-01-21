川普卸任更新臉書網址 支持者興奮留言「歡迎回來」
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-21 11:59:27
美國前任總統川普（Donald Trump）日前因涉嫌煽動支持者暴力闖入國會，被各大社群網站封殺。川普於當地時間週三（20）正式卸任美國總統後，隨即在臉書更新神秘網址，該網址連結至川普總統圖書館網站「Donald J. Trump Presidential Library」，吸引大批網友朝聖留言。
川普總統國家圖書館網站由美國國家檔案局（National Archives and Records Administration）建立，於拜登就職總統後不久正式啟動，目前該網站已收錄了川普時期的白宮及其他相關部門的網站存檔，包括前第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）發起的「成為最好」倡議（Be Best Initiative），活動宗旨為關心青少年福祉、反網路霸凌等議題。
《華盛頓郵報》報導，前總統川普尚未發表任何有關圖書館的聲明，但近日川普的高階募款人透露，前總統有意募款20億美元，在佛羅里達州興建個人的總統圖書館，和其他前總統相比，預算明顯高出了許多。
雖然只是一串網址，川普久違的更新仍引來許多川普支持者朝聖，PO文發布至今（21）日，短時間內吸引了7.2萬多人按讚，網友紛紛留言「謝謝您為美國付出的努力」、「歡迎回來，多希望我們能有你當總統的下一個四年」、「你喚醒了美國人」。
美國總統從第31任以來，卸任後都會建立自己的圖書館，以收藏歷屆總統的歷史資料，未來川普圖書館將成為美國第15座總統圖書館。由於總統任內檔案及文書資料有助於未來研究美國歷史及政治意義，總統圖書館提供留存、查詢的功能也顯得格外重要。