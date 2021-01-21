川普卸任更新臉書網址　支持者興奮留言「歡迎回來」

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▲川普卸下美國總統身份後，在臉書更新總統圖書館的網址。（圖／美聯社／達志影像）



雖然只是一串網址，川普久違的更新仍引來許多川普支持者朝聖，PO文發布至今（21）日，短時間內吸引了7.2萬多人按讚，網友紛紛留言「謝謝您為美國付出的努力」、「歡迎回來，多希望我們能有你當總統的下一個四年」、「你喚醒了美國人」。



美國總統從第31任以來，卸任後都會建立自己的圖書館，以收藏歷屆總統的歷史資料，未來川普圖書館將成為美國第15座總統圖書館。由於總統任內檔案及文書資料有助於未來研究美國歷史及政治意義，總統圖書館提供留存、查詢的功能也顯得格外重要。