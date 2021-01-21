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川普卸任更新臉書網址　支持者興奮留言「歡迎回來」

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-21 11:59:27

▲川普更新了臉書網址（圖／擷取臉書）
▲川普更新了臉書網址，吸引大批支持者朝聖留言。（圖／擷取臉書）
美國前任總統川普（Donald Trump）日前因涉嫌煽動支持者暴力闖入國會，被各大社群網站封殺。川普於當地時間週三（20）正式卸任美國總統後，隨即在臉書更新神秘網址，該網址連結至川普總統圖書館網站「Donald J. Trump Presidential Library」，吸引大批網友朝聖留言。
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川普總統國家圖書館網站由美國國家檔案局（National Archives and Records Administration）建立，於拜登就職總統後不久正式啟動，目前該網站已收錄了川普時期的白宮及其他相關部門的網站存檔，包括前第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）發起的「成為最好」倡議（Be Best Initiative），活動宗旨為關心青少年福祉、反網路霸凌等議題。
▲白宮表示，美國總統川普將取消對最近去過巴西與多數歐洲國家的非美國公民實施的入境禁令，將於26日起生效。所有國際訪客須出示新冠檢測的規定也將在同一天上路。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普卸下美國總統身份後，在臉書更新總統圖書館的網址。（圖／美聯社／達志影像）


雖然只是一串網址，川普久違的更新仍引來許多川普支持者朝聖，PO文發布至今（21）日，短時間內吸引了7.2萬多人按讚，網友紛紛留言「謝謝您為美國付出的努力」、「歡迎回來，多希望我們能有你當總統的下一個四年」、「你喚醒了美國人」。

美國總統從第31任以來，卸任後都會建立自己的圖書館，以收藏歷屆總統的歷史資料，未來川普圖書館將成為美國第15座總統圖書館。由於總統任內檔案及文書資料有助於未來研究美國歷史及政治意義，總統圖書館提供留存、查詢的功能也顯得格外重要。

《華盛頓郵報》報導，前總統川普尚未發表任何有關圖書館的聲明，但近日川普的高階募款人透露，前總統有意募款20億美元，在佛羅里達州興建個人的總統圖書館，和其他前總統相比，預算明顯高出了許多。
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