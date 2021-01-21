哪個班級幹部根本屎缺？過來人指「地雷職位」：真的要命

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他也認為其中最可憐的就是「總務股長」，不僅要幫忙收錢保管班費，每天還得帶著錢上下學，「如果弄丟還是被偷都要自己補錢回來，壓力山大做了一學期居然只有個嘉獎啊，比副班長這種爽缺拿的獎勵還要少」，這就讓他好奇提問「有沒有學生時期最屎缺股長的八卦？」
問題一曝光，隨即引來許多網友討論，其中「衛生股長」就被最多人點名，「絕對是衛生，廁所也要親自掃、垃圾也要自己回收」、「衛生股長吧！分配誰掃廁所馬上被罵」、「衛生股長，分配到掃廁所真的要命」、「衛生，屎缺正解」、「就是衛生，管垃圾或回收的 沒啥人想主動幫」。
再來，「風紀股長」也被許多人提及，「風紀股長，要管秩序被大家討厭，不管被老師釘」、「風紀會被大家討厭，還會被老師施壓當打手也麻煩」、「風紀，根本管不動」、「絕對是風紀，得罪老師跟得罪同學自己挑一個」、「風紀啊，來結仇的」、「風紀最賽」、「風紀啦！秩序沒管好，老師罵風紀勒」。
不過，也有其他網友抱持不同看法，「學藝啊！整天不是教室佈置就是收作業」、「總務，要跟一堆人收錢，一堆原因遲交的」、「副班長= =事情比班長還多」、「學藝，教室日誌比副班長簽簽名還麻煩」。（編輯：陳雅雲）